Роскосмос 18 декабря осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая должна вывести на орбиту 36 спутников компании OneWeb, предназначенных для обеспечения пользователей высокоскоростным интернетом. Этот запуск стал четвертым в рамках реализации проекта OneWeb по созданию одноименной системы глобального доступа к интернету и первым в истории коммерческим запуском с космодрома Восточный. Трансляция велась на сайте Роскосмоса.

Ракета-носитель с разгонным блоком "Фрегат-М" и спутниками OneWeb стартовала в 15 часов 26 минут по московскому времени с космодрома Восточный. Примерно через 9,5 минуты состоялось отделение разгонного блока со спутника от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов разгонным блоком займет почти четыре часа. Спутники будут отделяться в девять этапов по четыре аппарата за раз, передает ТАСС.

#OneWeb: Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1б" к заправке и пуске, который запланирован в 15:26:26 мск 18 декабря ????



???? Прямая трансляция начнется в 14:40 мск на сайте Роскосмоса → https://t.co/nnthZOAkGa pic.twitter.com/3aOLFOXUWb— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 18, 2020

#Видео



С космодрома #Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами #OneWeb на борту.



???? По данным телеметрической информации, старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме pic.twitter.com/sDVpwc1Xzr— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 18, 2020

Напомним, компания OneWeb была основана в Великобритании в 2012 году бывшим менеджером Google Грегом Уайлером. В ближайшие годы компания планировала запустить 650 спутников, которые обеспечили бы доступ в интернет по всей планете, а к 2027 году группировку планировалось увеличить до 900 аппаратов.

В 2015 году OneWeb подписала соглашение с французской Arianespace (оператор космодрома Куру) и структурами Роскосмоса на запуск нескольких сотен спутников связи. Первый запуск состоялся в феврале 2019 года - тогда ракета-носитель "Союз-СТ-Б" вывела на орбиту шесть спутников OneWeb. Запуск второй партии из 34 спутников состоялся в феврале 2020 года, а третью партию из 34 аппаратов запустили в конце марта. Таким образом, с учетом запущенных сегодня аппаратов группировка OneWeb будет насчитывать 110 спутников.

В конце марта OneWeb подала заявление о банкротстве и сообщила о намерении продать свой бизнес. В компании объяснили это решение нехваткой средств: с начала года OneWeb вела активные переговоры об инвестициях, но пандемия коронавируса и нестабильность на рынках помешали ему получить необходимое финансирование. В июле стало известно, что новыми владельцами OneWeb станут правительство Великобритании и индийская компания Bharti Global Limited, а в сентябре компания объявила о возобновлении запусков.

Разработкой похожих систем занимаются и другие компании, а наибольших успехов пока добилась компания SpaceX, которая недавно начала тестирование системы Starlink в США и Канаде. Группировка Starlink сейчас насчитывает более 900 спутников.