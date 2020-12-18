Главным бенефициаром зарегистрированной в Люксембурге компании MindGeek, которой принадлежит Pornhub, а также ряд других крупных порносайтов, включая RedTube и YouPorn, является малоизвестный бизнесмен Бернард Бергемар. Об этом сообщает газета Financial Times.

Журналисты издания выяснили, что Бергемар, который десять лет назад фигурировал в новостях как директор порносайта RedTube, впоследствии купленного MindGeek, контролирует эту компанию через сложную сеть дочерних фирм, в которой MindGeek в общей сложности принадлежит меньше трети. Эта сеть была создана после смены собственника Pornhub в 2013 году, а MindGeek платит ей дивиденды и должна миллионы долларов, передает "Интерфакс".

Имя Бергемара журналисты узнали от источников. Бизнесмен не упоминается в финансовых документах компании, а тот факт, что он является бенефициаром MindGeek известен лишь некоторых топ-менеджерам. Сам Бергемар отказался общаться с журналистами. От комментариев отказались и топ-менеджеры MindGeek Ферас Антун и Дэвид Тасилло, которые купили компанию в 2013 году у Фабиана Тильманна (тогда она называлась Manwin). Среди акционеров MindGeek, помимо анонимных семейных трестов и компаний-пустышек, указаны только их имена. Ранее СМИ ставили под сомнение существование других менеджеров MindGeek, имена которых упоминались в пресс-релизах компании.

Напомним, Pornhub оказался в фокусе общественного внимания в начале декабря из-за опубликованной в газете The New York Times статьи, в которой говорилось, что ролики с некоторыми девушками размещались на Pornhub без их согласия, а после удаления этих видео с сайта их копии продолжали распространяться в Сети. Кроме того, в статье отмечалось, что на Pornhub размещаются ролики с несовершеннолетними и сцены насилия.

Вскоре после публикации статьи администрация сайта объявила об ужесточении правил модерации. В сообщении говорилось, что теперь Pornhub будет принимать видео только от верифицированных пользователей - речь идет о любительских роликах, которые можно загружать на сайт. Кроме того, порносайт запретил скачивать видео с сайта, сделав исключение только для платных загрузок по Модельной программе.

В результате последовавшей за этим беспрецедентной чистки база Pornhub сократилась с 13,5 млн до примерно 2,9 млн роликов, но не исключено, что часть удаленных видео вернется на сайт после проверки. В Pornhub заявили, что на сайте были оставлены только ролики, загруженные проверенными партнерами и участниками Модельной программы. В связи с этим в компании отметили, что таким уровнем модерации загружаемого контента не могут похвастать другие платформы, включая Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat и Twitter.

В сообщении также утверждалось, что нынешняя кампанию против Pornhub была инициирована организациями National Center on Sexual Exploitation и Exodus Cry/TraffickingHub, которые, по мнению администрации Pornhub, ведут борьбу не с нелегальным контентом, а с порнографической отраслью в целом.

На прошлой неделе платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на Pornhub. После публикации статьи в NYT обе компании начали собственные расследования, которые подтвердили факты размещения на сайте незаконного контента. В Mastercard тогда сообщили, что ведут расследования и в отношении ряда других сайтов.