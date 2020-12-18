Министерство торговли США внесло китайскую компанию DJI, занимающуюся разработкой и производством дронов, в список фирм, угрожающих национальной безопасности Соединенных Штатов. Это означает, что американским компаниям будет запрещено вести дела с DJI. Ранее аналогичные санкции были наложены на компанию Huawei. Всего список пополнили 77 компаний, включая 60 китайских. В числе последних помимо DJI оказалась компания SMIC - один крупнейших китайских производителей чипов, передает Reuters.

Как пишет The Verge, внесение DJI в список приведет к тому, что американские магазины и торговые площадки не смогут напрямую продавать беспилотники DJI, а американским партнерам компании будет затруднительно поставлять китайской компании комплектующие для производства дронов.

Включение в санкционный список компании SMIC объясняется предполагаемыми связями с китайскими военными. В случае DJI Министерство торговли сообщило, что компания попала под санкции из-за массового нарушения прав человека в Китае путем сбора и анализа генетических материалов и слежки. Речь, по всей видимости идет об использовании властями Китая беспилотников DJI для слежки за уйгурами, проживающими в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Ранее ряд американских федеральных ведомств уже запретил или выразил намерение отказаться от использования иностранных дронов. При этом Минобороны США после нескольких лет проверок сертифицировало беспилотники компаний Parrot и Skydio.

The Verge называет включение DJI в "черный" список серьезным шагом администрации Дональда Трампа на пути к запрету деятельности китайских технологических компаний в США. Однако не все предыдущие шаги в этом направлении были эффективными. Так, союзники США не стали активно поддерживать санкционные усилия Соединенных Штатов в отношении Huawei, а сервисы WeChat и TikTok, которые Трамп планировал заблокировать, все еще доступны американским пользователям, благодаря решениям судов.

В настоящее время неизвестно, планирует ли избранный президент США Джозеф Байден продолжить политику Трампа в этом направлении после официального вступления в должность в январе.