Apple, по слухам, работает над созданием iPhone с гибким дисплеем

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Ряд производителей смартфонов, включая компании Samsung, Huawei и Motorola, в последние годы представил смартфоны с гибкими дисплеями. Пока что такие устройства стоят довольно дорого и предназначаются лишь для узкого круга покупателей. Не исключено, что повысить популярность таких смартфонов сможет компания Apple, которая, по данным Bloomberg , работает над созданием iPhone c гибким дисплеем.

По данным агентства, такой iPhone не выйдет на рынок в ближайшие годы - пока что инженеры Apple работают над прототипами гибкого дисплея для смартфона. Предполагается, что дисплей с максимально незаметным петлевым механизмом позволит раскладывать устройство до размера iPhone 12 Pro Max.

Как отмечает The Verge , Apple пока публично не признавала, что изучает технологии создания гибких дисплеев, но компания из Купертино обычно и не афиширует свои планы до презентации новых устройств.

Что же касается планов Apple на 2021 год, то компания, предположительно, представит очередное поколение смартфонов iPhone, и эти устройства получат незначительные изменения по сравнению моделями, представленными осенью 2020 года. Единственной существенной инновацией может стать встроенный в экран устройств сканер отпечатков пальцев. Такие сканеры уже используются в смартфонах многих компаний, а Apple, ранее отказавшаяся от датчика Touch ID в пользу технологии распознавания лиц Face ID может вернуть сканер в смартфоны iPhone из-за пандемии коронавируса, которая вынуждает людей носить маски, что затрудняет работу Face ID.

Наконец, по данным Bloomberg, в Apple рассматривают возможность выпуска версий iPhone без порта Lightning - заряжать такие устройства можно будет только при помощи технологии беспроводной зарядки, которая появилась в смартфонах Apple в прошлом году.