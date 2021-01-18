Apple, по слухам, работает над созданием iPhone с гибким дисплеем

Ряд производителей смартфонов, включая компании Samsung, Huawei и Motorola, в последние годы представил смартфоны с гибкими дисплеями. Пока что такие устройства стоят довольно дорого и предназначаются лишь для узкого круга покупателей. Не исключено, что повысить популярность таких смартфонов сможет компания Apple, которая, по данным Bloomberg, работает над созданием iPhone c гибким дисплеем.
По данным агентства, такой iPhone не выйдет на рынок в ближайшие годы - пока что инженеры Apple работают над прототипами гибкого дисплея для смартфона. Предполагается, что дисплей с максимально незаметным петлевым механизмом позволит раскладывать устройство до размера iPhone 12 Pro Max.
Как отмечает The Verge, Apple пока публично не признавала, что изучает технологии создания гибких дисплеев, но компания из Купертино обычно и не афиширует свои планы до презентации новых устройств.
Что же касается планов Apple на 2021 год, то компания, предположительно, представит очередное поколение смартфонов iPhone, и эти устройства получат незначительные изменения по сравнению моделями, представленными осенью 2020 года. Единственной существенной инновацией может стать встроенный в экран устройств сканер отпечатков пальцев. Такие сканеры уже используются в смартфонах многих компаний, а Apple, ранее отказавшаяся от датчика Touch ID в пользу технологии распознавания лиц Face ID может вернуть сканер в смартфоны iPhone из-за пандемии коронавируса, которая вынуждает людей носить маски, что затрудняет работу Face ID.
Наконец, по данным Bloomberg, в Apple рассматривают возможность выпуска версий iPhone без порта Lightning - заряжать такие устройства можно будет только при помощи технологии беспроводной зарядки, которая появилась в смартфонах Apple в прошлом году.
Напомним, в ноябре прошлого года китайская компания Lenovo начала продажи гибридного ноутбука ThinkPad X1 Fold с гибким экраном, который стал первым серийным устройством в своем роде. Его стоимость составляет от 2499 до 3099 долларов США.