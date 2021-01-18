Проданная из-за санкций США "дочка" Huawei возобновит выпуск Android-смартфонов Honor с сервисами Google

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Китайский бренд смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, готовит новую линейку устройств с поддержкой сервисов Google, а презентация смартфонов, которые планируется продавать на российском рынке, пройдет весной этого года. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Напомним, из-за санкций Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны, а затем власти США запретили компаниям, которые используют американское оборудование или софт, поставлять Huawei полупроводники для производства устройств. Осенью прошлого года в СМИ появились слухи о планах Huawei продать Honor, а в ноябре Huawei официально объявила о продаже дочернего бренда компании Shenzhen Zhixin New Information Technology. Тогда отмечалось, что сделка, в результате которой Huawei перестанет иметь какое-либо отношение к бизнесу Honor, позволит обойти санкционные ограничения и обеспечить выживание компании. Сумму сделки не раскрывали, но, по некоторым данным, она составила более 15 млрд долларов.

По словам собеседников "Коммерсанта", на новых смартфонах Honor не будет предустановленного магазина приложений Huawei AppGallery. Ранее отсутствие на смартфонах Honor сервисов Google ударило по позициям бренда на мировом и российском рынке. Так, по итогам 2019 года его доля на российском рынке смартфонов в штуках составляла 24,6%, а в деньгах - 19%, то по итогам 2020 года показатели снизились до 21% и 14% соответственно. При этом в четвертом квартале прошлого года доля Honor на рынке в натуральном выражении составила 15%, а в денежном - 6% (на смартфоны Huawei пришлось 5% и 3% соответственно).

По мнению директора департамента "Мобильные средства связи и умный дом" компании "Марвел-Дистрибуция" Павла Вьюкова, резкое падение спроса на смартфоны Honor связано не только с отсутствием сервисов Google на устройствах, но и с дефицитом поставок и сворачиванием маркетинга.

В свою очередь аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что при условии активной маркетинговой поддержки интерес россиян к Honor с приложениями Google вырастет, однако отказ бренда от экосистемы AppGallery снизит интерес разработчиков к этой платформе, что может ухудшить и без того шаткое положение Huawei на рынке.