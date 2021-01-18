Virgin Orbit / twitter.com
 
 
 

Virgin Orbit / twitter.com

Компания Virgin Orbit ("дочка" компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона) 17 января провела первое успешное испытание своей ракеты-носителя LauncherOne, работающей по перспективной схеме "воздушного старта". После запуска ракета вывела на орбиту девять сверхмалых спутников. Об этом сообщается в микроблоге Virgin Orbit в Twitter.

Напомним, LauncherOne представляет собой двухступенчатую ракету-носитель легкого класса для запуска небольших спутников на низкую околоземную орбиту. Согласно характеристикам, LauncherOne способна выводить груз в 300 килограммов на орбиту высотой 500 километров. Для запусков ракеты Virgin Orbit использует самолет-носитель Boeing 747 Cosmic Girl - такая схема призвана удешевить пуски.

Впервые самолет с ракетой LauncherOne взлетел в 2018 году, а в 2019 году Virgin Orbit протестировала сброс ракеты без включения двигателя. Следующим этапом испытаний должен был стать первый пуск ракеты, но попытка, предпринятая в мае прошлого года, окончилась неудачей: из-за поломки в топливной системе двигатель ракеты отключился через девять секунд после сброса, после чего ракета упала в океан.

На сей раз испытание прошло по плану. Самолет Cosmic Girl взлетел с аэродрома Мохаве в Калифорнии. Через некоторое время, находясь над Тихим океаном, самолет поднял нос и приподнял левое крыло, на котором была закреплена ракета, и сбросил ее. Двигатель первый ступени сработал штатно - после отделения он запустился и перешел в рабочий режим, а ракета начала набирать высоту.

Отделение первой ступени ракеты и работа двигателя второй ступени также прошли без сбоев, и в итоге в компании отчитались об успешном выводе микроспутников на околоземную орбиту. Эти аппараты были запущены в рамках партнерства с NASA. Восемь спутников были разработаны разными американскими университетами, а один - Научным центром NASA.

Сейчас в Virgin Orbit планируют осуществить еще по меньшей мере четыре запуска ракеты LauncherOne в 2021 году.