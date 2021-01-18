Компания Virgin Orbit ("дочка" компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона) 17 января провела первое успешное испытание своей ракеты-носителя LauncherOne, работающей по перспективной схеме "воздушного старта". После запуска ракета вывела на орбиту девять сверхмалых спутников. Об этом сообщается в микроблоге Virgin Orbit в Twitter.

Напомним, LauncherOne представляет собой двухступенчатую ракету-носитель легкого класса для запуска небольших спутников на низкую околоземную орбиту. Согласно характеристикам, LauncherOne способна выводить груз в 300 килограммов на орбиту высотой 500 километров. Для запусков ракеты Virgin Orbit использует самолет-носитель Boeing 747 Cosmic Girl - такая схема призвана удешевить пуски.

Впервые самолет с ракетой LauncherOne взлетел в 2018 году, а в 2019 году Virgin Orbit протестировала сброс ракеты без включения двигателя. Следующим этапом испытаний должен был стать первый пуск ракеты, но попытка, предпринятая в мае прошлого года, окончилась неудачей: из-за поломки в топливной системе двигатель ракеты отключился через девять секунд после сброса, после чего ракета упала в океан.

На сей раз испытание прошло по плану. Самолет Cosmic Girl взлетел с аэродрома Мохаве в Калифорнии. Через некоторое время, находясь над Тихим океаном, самолет поднял нос и приподнял левое крыло, на котором была закреплена ракета, и сбросил ее. Двигатель первый ступени сработал штатно - после отделения он запустился и перешел в рабочий режим, а ракета начала набирать высоту.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021

Отделение первой ступени ракеты и работа двигателя второй ступени также прошли без сбоев, и в итоге в компании отчитались об успешном выводе микроспутников на околоземную орбиту. Эти аппараты были запущены в рамках партнерства с NASA. Восемь спутников были разработаны разными американскими университетами, а один - Научным центром NASA.

Payloads successfully deployed into our target orbit! We are so, so proud to say that LauncherOne has now completed its first mission to space, carrying 9 CubeSat missions into Low Earth Orbit for our friends @NASA. #LaunchDemo2 — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 17, 2021

Сейчас в Virgin Orbit планируют осуществить еще по меньшей мере четыре запуска ракеты LauncherOne в 2021 году.