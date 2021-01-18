Ли Чжэ Ён

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Суд в Южной Корее приговорил вице-президента и фактического главу Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна к 2,5 года тюремного заключения. Об этом сообщает Reuters .

Напомним, в 2017 году Ли Чжэ Ён был взят под стражу по обвинению в коррупции. В августе того же года суд центрального округа Сеула признал Ли Чжэ Ёна виновным в подкупе, растрате и других противоправных действиях и приговорил его к пяти годам тюрьмы. Тогда суд установил, что Ли Чжэ Ён давал взятки, чтобы заручиться поддержкой президента страны. Общая сумма взяток, по данным следствия, составила несколько миллионов долларов. Также Ли Чжэ Ён обещал чиновникам заплатить еще примерно 38 млн долларов. В обмен на взятки в Samsung рассчитывали получить государственную поддержку слияния двух филиалов корпорации, которое должно была позволить Ли Чжэ Ёну укрепить свой контроль над группой компаний Samsung, основанной его отцом Ли Гон Хи. Последний скончался осенью 2020 года.

В 2018 году Апелляционный суд Республики Корея освободил Ли Чжэ Ёна. Тогда суд заменил приговор фактическому главе Samsung Group на условный, и он вышел на свободу после 353 дней, проведенных в тюрьме.

Затем дело топ-менеджера отправили на пересмотр. Новый приговор гласит, что проведенный ранее в тюрьме год будет зачтен Ли Чжэ Ён, и поэтому он проведет в тюрьме еще 1,5 года. Новый приговор может быть обжалован в Верховном суде Южной Кореи в течение недели, однако юристы полагают, что шансов на пересмотр приговора топ-менеджеру Samsung почти нет.

Как напоминает РБК , в сентябре 2020 года прокуратура предъявила Ли Чжэ Ёну обвинения по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году. В результате сделки он, по версии прокуратуры, получил единоличный контроль над конгломератом. Его и еще десять нынешних и бывших высокопоставленных сотрудников корпорации обвинили в манипуляциях с акциями, нарушении законов, регулирующих операции на фондовом рынке, нарушении правил аудита и махинациях с бухгалтерией. Защита Ли Чжэ Ёна назвала заключение прокуратуры несправедливым.