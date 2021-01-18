Американская НКО через суд потребовала от Apple удалить мессенджер Telegram из App Store

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Некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд иск к компании Apple с требованием удалить из магазина App Store приложение мессенджера Telegram для iOS. Об этом пишет газета The Washington Post , уточняя, что такой же иск организация намерена подать и к компании Google, владеющей магазином Android-приложений Google Play.

Истцы утверждают, что Telegram используется для распространения экстремистского контента и призывов к насилию после штурма здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа 6 января. Ранее сообщалось, что аудитория Telegram заметно выросла в последние дни - часть роста пришлась именно на долю сторонников действующего президента США. Позднее стало известно, что администрация Telegram удалила 15 каналов сторонников Трампа.

Несмотря на это в Coalition for a Safer Web считают, что мессенджер не пресекает распространение экстремистского контента, а Apple не предпринимает по этому поводу никаких действий. НКО требует, чтобы компания удалила Telegram из App Store, как это было сделано в отношении сервиса Parler. Приложение Parler также удалила Google, а компания Amazon фактически закрыла веб-сайт Parler, но на днях веб-версия сервиса частично возобновила работу.

Помимо удаления Telegram из App Store в иске заявлено требование компенсации ущерба за контент, призывающий к ненависти и насилию. По мнению истцов, Telegram позволяет размещать на своей площадке расистский, антисемитский, неонацистский и другие виды контента, пропагандирующего ненависть, и тем самым нарушает условия Apple, установленные компанией для своего магазина приложений, пишет Forbes .

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что консорциум западных инвесторов оценил мессенджер Telegram в 30 млрд долларов и предложил приобрести долю в компании, но основатель сервиса Павел Дуров отклонил это предложение.