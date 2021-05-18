В Apple сообщили, что наушники и колонки компании не поддерживают формат Lossless, который скоро появится в сервисе Apple Music

ifeelstock / DepositPhotos

17 апреля компания Apple анонсировала обновление стримингового музыкального сервиса: в Apple объявили, что с июня этого года всем подписчикам сервиса станут доступны поддержка "пространственного аудио" Dolby Atmos, и музыка в высококачественном формате Lossless. Однако если оценить звучание песен в Dolby Atmos смогут владельцы всех наушников Apple (AirPods, AirPods Pro и AirPods Max), то преимущества формата Lossless не будут им доступны.

Как сообщили в Apple изданию The Verge , беспроводные наушники AirPods и AirPods Pro используют для подключения к источнику звука технологию Bluetooth, а для сжатия проигрываемых файлов применяется кодек AAC, который, как отмечает издание, обеспечивает хорошее качество звучания, которое, однако, заметно уступает качеству звучания в формате Lossless. Для решения проблемы Apple необходимо перейти на новый кодек или обеспечить работу наушников через Wi-Fi вместо Bluetooth, но этого в ближайшее время не произойдет.

Представленные в прошлом году наушники AirPods Max поддерживают как беспроводное так и проводное подключение, но даже во втором случае эта модель наушников также не поддерживает формат Lossless, поскольку при подключении при помощи кабеля к 3,5-мм аудиоразъему музыка, проигрываемая в Lossless, преобразуется из цифрового формата в аналоговый, а затем наушники преобразуют ее обратно, что не обеспечивает полноценное звучание в Lossless. При этом продвинутые наушники других компаний могут поддерживать цифровую передачу звука при кабельном подключении через USB-C.

В Apple также сообщили, что формат Lossless не поддерживают и "умные" колонки HomePod (эта модель была снята с производства в марте) и HomePod mini, но в них реализована поддержка технологии Dolby Atmos.