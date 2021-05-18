Минцифры предложило давать разработчикам в сфере искусственного интеллекта (ИИ) платный доступ к пакетам государственных данных. Об этом говорится в проекте концепции, который ведомство представило в рамках тематической экспертной сессии АНО "Цифровая экономика"

Цифровые технологии

Минцифры предложило давать разработчикам в сфере искусственного интеллекта (ИИ) платный доступ к пакетам государственных данных. Об этом говорится в проекте концепции, который ведомство представило в рамках тематической экспертной сессии АНО "Цифровая экономика".

Представитель АНО "Цифровая экономика" сообщил РБК , что в текущей версии концепции речь идет о доступе к самым разным данным, включая данные о медицинских обследованиях пациентов диагнозах, уровне цен в регионах, составе почвы для сельскохозяйственных работ и т.д. В проекте указано, что в зависимости от типа данных формированием, анонимизацией и обезличиванием этих данных будет заниматься либо госоператор (для данных ограниченного доступа), либо аккредитованные организации, либо собирающие эти данные ведомства. Стоимость дата-сетов будет определяться исходя из сложности и объема. При этом большие массивы данных, имеющих ту или иную степень секретности, смогут получить организации, аккредитованные профильными ведомствами, например ФСБ, а доступ к базам с общедоступной информацией будет бесплатным. Наконец, аккредитованные организации смогут дополнять дата-сеты коммерческими данными.

"Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество дата-сетов и их комбинаций. Такие базы представляют интерес для бизнеса, который выстраивает маркетинговые коммуникации и планы развития, опираясь на аналитику дата-сетов", - передал через представителя своего аппарата вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что дата-сеты "станут основой машинного обучения для организаций и предприятий, представляющих ключевые отрасли экономики".

Напомним, подготовить законопроект, регулирующий доступ ИИ-разработчиков к большим данным, включая госданные, в конце прошлого года поручил правительству президент России Владимир Путин, назвав информацию "питательной средой для развития технологий искусственного интеллекта по целому ряду направлений".

По словам зампреда комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Бориса Едидина, реализация плана Минцифры позволит расширить круг разработчиков и "повысить саму культуры сбора, хранения и обработки данных". При этом он отметил, что слишком высокая стоимость доступа к данным не позволит небольшим компаниям и стартапам использовать их в своих разработках, но сам факт платного доступа "сформирует и определенные требования к качеству данных, предъявляемые покупателями", что позволит решить существующую проблему качества данных, считает Едидин.

В МТС сообщили, что компания заинтересована в доступе к госданным. "Например, для анализа эффективности рекламы нам были бы полезны данные о распределении пассажиропотока и транзакциях в городском транспорте. Но крайне важно качество этих дата-сетов, в частности качество разметки. Если у нас появится доступ к действительно качественно размеченным данным, мы будем готовы за это платить", - заявил представитель оператора.