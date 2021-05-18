Модуль "Тяньхэ" был запущен на орбиту в конце апреля. Модуль состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека

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Китайские специалисты в удаленном режиме завершили тестирование на орбите главного модуля "Тяньхэ" ("Гармония неба и земли") национальной космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Об этом сообщили 18 мая в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР.

"Завершено тестирование функций, связанных со стыковкой, обустройством и проживанием космонавтов, а также закончена проверка на функциональную пригодность руки-манипулятора", - цитирует сообщение ТАСС. Проверки показали, что все оборудование работает исправно, а модуль готов принять первый космический грузовик.

Напомним, модуль "Тяньхэ" был запущен на орбиту в конце апреля. Модуль состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. В составе жилого модуля оборудованы кухня и туалет, в нем также установлены компьютеры, комплексы связи с командным пунктом и другое оборудование. Этот модуль оборудован шлюзом для выхода в открытый космос и может использоваться в качестве автономного обитаемого аппарата и лаборатории.

Проект модульной орбитальной станции "Тяньгун" предусматривает, что на орбиту будут выведены еще два лабораторных модуля ("Вэньтянь" и "Мэньтянь"). После завершения сборки станции на ту же орбиту будет выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом.

По плану создание трехмодульной станции уложится в 11 пусков в 2021-2022 годах: три запуска модулей, четыре запуска грузовых космических кораблей и четыре запуска пилотируемых космических кораблей. В ближайшее время Китай планирует запустить к базовому модулю грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а затем - пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами (космонавтами) на борту.

На станции "Тяньгун" смогут на постоянной основе находиться три члена экипажа. Предполагается, что срок ее эксплуатации составит около 15 лет.