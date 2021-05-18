Глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев внес в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании интернет-рекламы.

Документ предусматривает создание единой информационной системы учета рекламы в интернете, которая будет обеспечивать автоматизацию процессов сбора и обработки информации о размещенной в интернете рекламе, учет и хранение такой информации, а также доступа к ней, передает ТАСС.

В законопроекте указано, что полномочиями по созданию и ведению описанной системы учета рекламы будет наделен Роскомнадзор. Сама система будет содержать сведения о рекламодателях и распространителях интернет-рекламы, операторах рекламных систем и рекламных посредниках. Полный перечень информации, подлежащей включению в эту базу, должно будет определить правительство РФ.

Законопроект обязывает рекламодателей, операторов рекламных систем, рекламных посредников, размещающих в интернете рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, размещать информацию в информационной системе учета рекламы. При этом в документе указано, что обязанность по размещению информации в системе не распространяется на операторов социальной рекламы. Распространители рекламы, операторы рекламных систем, рекламные посредники, обязанные размещать информацию в системе, смогут размещать ее самостоятельно или через операторов рекламных данных, реестр которых будет вести Роскомнадзор.

В целях исполнения обязанности размещать информацию в системе учета рекламы ее распространители, операторы рекламных систем, а также рекламные посредники обязаны будут подключиться к системе учета рекламы или к системам учета рекламы операторов рекламных данных в порядке, установленном Роскомнадзором.

Информация, размещенная в системе учета рекламы, должна храниться в этой системе не менее пяти лет, говорится в законопроекте. Кроме того, рекламодатели, распространители рекламы, операторы рекламных систем, рекламные посредники, операторы рекламных данных смогут получить доступ к информации, размещенной ими или в отношении них в системе учета рекламы, в порядке, установленном Роскомнадзором. Наконец, Роскомнадзор сможет предоставить доступ к этой системе органам госвласти, включая ФНС России и ФАС России.

Напомним, в конце апреля Госдума приняла законопроект , регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Документ, который представляет собой ряд поправок к закону "О рекламе", вводит обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы по аналогии с рекламой на ТВ и на уличных баннерах. Норма о размещении социальной рекламы распространяется на владельцев информационных ресурсов, размещающих рекламу, ориентированную на российскую аудиторию, и имеющих ежедневную аудиторию более 100 тыс. пользователей. Исключение предусмотрено для сайтов СМИ. По словам главы комитета Госдумы и одного из соавторов инициативы Александра Хинштейна, законопроект на первом этапе документ затронет крупнейшие сервисы - "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.

Законопроект предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения рекламы. Эта некоммерческая организация будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок-рекламораспространителей и в рамках 5%-ной доли размещать социальную рекламу.