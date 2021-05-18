Компания Volocopter анонсировала проект гибридного летающего такси

Volocopter / YouTube

Немецкая компания Volocopter, занимающаяся разработкой пассажирских дронов, представила проект электрического летательного аппарата VoloConnect, представляющего собой гибрид дрона и самолета. Об этом сообщается на сайте Volocopter.

В отличие от предыдущих разработок компании, аппарат VoloConnect построен по самолетной схеме имеет два толкающих двигателя для горизонтального полета, а также шесть подъемных винтов для вертикального взлета и посадки. VoloConnect рассчитан на перевозку четырех пассажиров в автономном режиме (без пилота в салоне). Максимальная расчетная скорость аппарата составит 250 километров в час, а крейсерская - 180 километров в час. Дальность полета VoloConnect оценивается в 100 километров при использовании современных аккумуляторов, пишет N+1 .

В компании полагают, что VoloConnect может быть использован для доставки людей из пригородов в города и обратно. Ожидается, что новый аппарат компании пройдет сертификацию в течение ближайших пяти лет, а пока что компания испытывает небольшой прототип нового аэротакси.

Напомним, в конце 2018 года немецкая некоммерческая спасательная служба ADAC Luftrettung анонсировала расширенные испытания перспективных 18-роторных пассажирских мультикоптеров Volocopter в качестве альтернативы вертолетам скорой помощи. Спустя почти два года испытания были признаны успешными.

По итогам испытаний в ADAC пришли к выводу, что на первом этапе аэротакси Volocopter можно будет использовать только для доставки врачей скорой помощи к пациентам, но не для перевозки пациентов. Медицинские вертолеты сейчас используются по такому сценарию в 60% случаев, и их замена дронами позволит сократить вредные выбросы и расходы на обслуживание парка вертолетов. Запуск полноценной системы скорой помощи из дронов Volocopter потребует создания в Германии сети из 250 посадочных площадок для дронов. Завершить сертификацию дронов Volocopter в качестве скорой помощи в ADAC рассчитывают к 2022 году.

Отметим, что разработку летающих такси ведет целый ряд компаний, но пока подобные аппараты не нашли широкого применения.