Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 16 ноября рассмотрел подготовленную "Ростехом" и "Ростелекомом" "дорожную карту" развития в России сетей пятого поколения (5G), а 17 ноября на специальном совещании были улажены последние разногласия - в ближайшие дни документ должен быть утвержден. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом утверждения документа.

"Дорожная карта" предусматривает, что до конца 2024 года на развитие 5G в России должно быть выделено 208,1 млрд рублей, включая 28,8 млрд из федерального бюджета. Основная часть бюджетных средств (почти 21,5 млрд рублей) будет выделена "Ростеху" в виде целевой субсидии на производство российского оборудования 5G.

В случае успешного выполнения плана к 2024 году 5G-сети, работающие на отечественном оборудовании, будут развернуты как минимум в 10 российских городах-миллионниках. При этом объем капитальных вложений в строительство 5G в России должен составить 152 млрд рублей (241,3 млрд рублей к 2030 году), а число абонентов 5G - 5 млн (50 млн. к 2030 году). Кроме того, общее число установленных базовых станций 5G должно составить 10 тыс. единиц, а доля отечественного оборудования в инфраструктуре коммерческих сетей - 30%. Целевые показатели также гласят, что на базе сетей 5G будут запущены 20 проектов в ключевых отраслях экономики, а доля российских компаний на мировом рынке решений на базе 5G должна составить 1,8%. Наконец, в международных рейтингах по уровню развития 5G Россия должна выйти на 8-е место.

"Мы все видим, как в период пандемии коронавируса в целых отраслях ускорилась цифровая трансформация. Чтобы обеспечить эту новую реальность высокоскоростной сетью, а также не допустить попадания информации вовне, важно создать собственные современные и надежные технологии передачи данных", - передал через пресс-службу глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Напомним, лучшим для 5G считается диапазон частот 3,4-3,8 ГГц. Именно он используется операторами в ряде других стран, однако в России операторы пока не могут получить частоты из этого диапазона для создания сетей 5G из-за позиции Совбеза, поскольку "золотой" диапазон" используется для связи военными и Роскосмосом. В качестве основного для внедрения технологии 5G в России власти предлагают использовать диапазон 4,7-4,9 ГГц, но операторы выступают против этого план. Так, ранее стало известно, что если российским сотовым операторам придется создавать сети 5G под диапазон частот 4,8-4,99 ГГц, то затраты на них не смогут окупиться минимум до 2040 года. Кроме того, диапазон 4,4-4,99 ГГц используется для работы воздушной и морской пограничных служб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, поэтому строительство базовых станций возможно лишь на удалении в 300 километров от сухопутной границы с этими странами и 450 километров - от морской.

На прошлой неделе в международной ассоциации операторов GSMA сообщили, что действующие в России санитарные правила и нормы (СанПиНы), регламентирующие уровень излучения передатчиков сотовых сетей, усложняют строительство сетей 5G в российских городах и делают его более дорогим по сравнению со странами, в которых действуют международные стандарты допустимого электромагнитного излучения. По оценке GSMA, развертывание 5G-сети в диапазоне 3,4-3,8 ГГц в Москве в пределах МКАД с учетом СанПиНов обойдется каждому оператору в 37,2 млрд рублей. Если же опираться на международные нормы, то затраты составят 6,7 млрд рублей.