Pixabay.com Apple вдвое сократит комиссию в App Store для небольших разработчиков приложений

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Крупный конфликт между разработчиками мобильных приложений для iOS и магазином App Store вынудил владеющую магазином компанию Apple пойти на уступки. С 1 января 2021 года комиссия, которую магазин берет со всех платежей разработчикам сократится с нынешних 30 до 15%. Однако нововведение будет действовать в отношении небольших компаний.

Как пишет The Verge, двукратное снижение комиссии в рамках программы поддержки малого бизнеса затронет разработчиков, выручка которых от продажи приложений составляет менее 1 млн долларов в год. В Apple утверждают, что в эту категорию попадает большинство зарегистрированных в App Store разработчиков iOS-приложений. Точную долю компаний, которые смогут снизить отчисления в Apple не назвали - всего же в магазине зарегистрировано свыше 28 млн разработчиков. Также в Apple не сообщили, как нововведение скажется на выручке App Store. По итогам прошлого года доходы магазина составили 50 млрд долларов - это самый доходный бизнес Apple после продажи смартфонов iPhone.

Для участия в программе разработчикам придется подать специальную заявку, а подробности о льготной комиссии в Apple пообещали раскрыть в декабре. При этом в компании уточнили, что включенные в программу компании, выручка которых в 2021 году превысит 1 млн долларов, будут автоматически переведены на комиссию в 30% сразу после достижения этого уровня дохода.

The Verge напоминает, что Apple не впервые снижает комиссию для некоторых разработчиков. В 2016 году компания снизила комиссию для сервисов, работающих по подписке до 15%. Эта льгота распространяется на комиссии с платежей подписчиков, которые пользуются приложением более года.

Напомним, за последние месяцы Apple неоднократно критиковали за политику работы App Store. Претензии разработчиков касались как высокой комиссии, так и действий компании, создающих преимущества для собственных приложений Apple. В сентябре разработчики создали целую коалицию для отстаивания своих интересов. При этом стоит отметить, что снижение комиссии не коснется основавших коалицию крупных компаний, в число которых входит ведущий судебные тяжбы с Apple разработчик игр Epic Games.

В начале октября подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам продолжавшегося 16 месяцев расследования деятельности Apple, Google, Facebook и Amazon.

Авторы доклада пришли к выводу, что все четыре компании подрывают конкуренцию на рынке и являются монополистами в своих сферах. В частности, претензии законодателей к Apple заключаются в том, что компания из Купертино устанавливает собственное программное обеспечение на свои устройства и "не дает лицензию на iOS другим производителям мобильных устройств". Из-за этого пользователи могут скачивать приложения только из App Store, а разработчики вынуждены платить компании комиссию, не имея возможности распространять приложения иным способом.

В середине июня Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении магазина приложений App Store. Регулятор намерен выяснить, не нарушают ли правила App Store законодательство ЕС в сфере конкуренции. Поводом для расследования послужили жалобы музыкального сервиса Spotify и японской торговой площадки Rakuten. В Spotify жаловались на то, что Apple использует App Store для продвижения своего сервиса Apple Music. В Rakuten называли незаконной введенную Apple комиссию в 30% на продажу через App Store электронных книг при одновременном продвижении сервиса Apple Books.

"Нам необходимо удостовериться, что правила Apple не вредят конкуренции на рынках, где у Apple есть конкурирующие разработчики приложений, продукты которых являются, например, аналогами для стримингового сервиса Apple Music или сервиса Apple Books", - заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.