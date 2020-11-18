Компания Mozilla, занимающаяся разработкой браузера Firefox, объявила, что популярный браузер окончательно перестанет поддерживать приложение Adobe Flash Player в январе 2021 года.

В компании уточнили, что Firefox 84 станет последней версией браузера с поддержкой Adobe Flash Player. 26 января компания планирует выпустить Firefox 85, в котором уже не будет поддержки Flash Player. При этом по умолчанию поддержка Adobe Flash Player отключена в Firefox с 2017 года.

Напомним, летом 2017 года компания Adobe объявила, что перестанет обновлять и поддерживать платформу Flash Player к концу 2020 года. Это решение в компании объяснили развитием других стандартов, включая HTML5, WebGL и WebAssembly, которые заменяют Flash Player при просмотре мультимедийного контента в интернете.

В июне этого года в Adobe напомнили пользователям, что срок поддержки программы Adobe Flash Player истечет 31 декабря 2020 года. После этой даты компания не только прекратит предоставлять обновления, но также намерена удалить все ссылки для загрузки Flash Player со своего сайта. Таким образом, пользователи не смогут устанавливать программное обеспечение и продолжать использовать неподдерживаемую версию.

Adobe Flash - технология, созданная в 1996 году и доставшаяся Adobe в результате приобретения компании Macromedia в 2005 году. Она позволяет создавать на веб-страницах мультимедийный интерактивный контент с анимацией и звуком. На базе Flash раньше часто создавались сайты и игры. В то же время, согласно исследованиям Symantec, Flash - продукт с наибольшим количеством "дыр" из существующих на рынке, наряду с Adobe Acrobat.