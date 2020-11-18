NASA / Twitter Российские космонавты вышли в открытый космос для подготовки МКС к стыковке с модулем "Наука"

NASA / Twitter

18 ноября российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вышли в открытый космос для проведения плановых работ по подготовке к прибытию на МКС модуля "Наука" весной 2021 года. Видеотрансляция ведется на YouTube-каналах Роскосмоса и NASA, а текстовая - на странице госкорпорации "ВКонтакте".

И для Рыжикова, и для Кудь-Сверчкова это первый опыт выхода в открытый космос в карьере, передает ТАСС. "Мы с удовольствием и волнением готовимся к этой автономной работе в открытом космосе в миниатюрных космических кораблях "Орлан-МКС", - говорил Рыжиков. Отметим, что скафандр "Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии ("Орлан-МК") новой внутренней герметичной оболочкой, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая поддерживает комфортную для космонавта температуру. Также на скафандре "Орлан-МКС" установлена новая система отображения информации.

Рыжиков и Кудь-Сверчков оказались в открытом космосе в 18 часов 12 минут по московскому времени. В рамках миссии космонавты проверили функционирование системы шлюзования и выхода через выходной люк модуля "Поиск". Этот люк не открывался около 11 лет, поскольку ранее российские космонавты использовали для выхода за пределы МКС стыковочный отсек модуля "Пирс", который планируется отстыковать от станции и затопить в океане перед запуском модуля "Наука". По этой причине у космонавтов возникли небольшие сложности с открытием люка, но в итоге его удалось открыть. Затем его закрыли для проверки герметичности, после чего люк был открыт еще раз, и космонавты вышли за пределы станции.

#ВКД47



Выходной люк открыт полностью. Посторонних предметов нет.



"Визуально повреждений не наблюдаю", - космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. pic.twitter.com/y5IZTiZaU4— РОСКОСМОС (@roscosmos) November 18, 2020

Также космонавты заменят панель регуляторов расхода жидкости системы терморегулирования на модуле "Заря" (ФГБ). "За 22 года полета модуля такую работу космонавты выполняли уже два раза в связи с окончанием ресурса регуляторов", - отмечал ранее Рыжиков.

Еще одной задачей миссии станет переключение антенны системы связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск" и изменение положения датчиков прибора контроля давления и осаждения. Кроме того, космонавты почистят иллюминаторы модуля "Звезда".

Если перечисленные работы будут выполнены с опережением графика, то космонавты также установят новый планшет в рамках эксперимента "Импакт", который подразумевает исследование параметров выбросов загрязняющих фракций из двигателей ориентации российского сегмента.

По плану Рыжиков и Кудь-Сверчков проведут за пределами станции более пяти часов.

Напомним, в прошлый раз российские космонавты выходили в открытый космос в мае 2019 года. После этого 14 выходов в открытый космос совершили астронавты NASA и ESA.

Лабораторный модуль "Наука" начали строить в 1995 году как дублер модуля "Заря" для МКС. После того, как модуль "Заря" был успешно запущен и начал работать в составе станции, было решено использовать дублер в качестве дополнительного модуля для российского сегмента МКС. Изначально его планировалось запустить в 2011 году, однако во время проверок в топливных баках и трубопроводах была найдена металлическая стружка. После этого срок запуска множество раз переносился.

В составе МКС модуль, оснащенный оборудованием для выработки кислорода на шесть человек и для регенерации воды из урины, планируется использовать для проведения экспериментов, поддержания ориентации станции, стыковки пилотируемых и грузовых кораблей, а также транзита топлива. Также на модуль планируется установить манипулятор European Robotic Arm, который среди прочего позволит обслуживать российский сегмента МКС без необходимости выхода в открытый космос.

В августе этого года модуль "Наука" отправили на Байконур для финальной подготовки к запуску на орбиту.