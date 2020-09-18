Разработчики голосового помощника "Алиса" компании "Яндекс" научили ассистента распознавать, когда к ней обращаются дети и учитывать это при выдаче контента и выполнении запросов.

"Теперь "Алиса" умеет определять, кто к ней обращается, взрослый или ребенок, - и учитывает это при составлении ответа. К примеру, если включить музыку попросит взрослый владелец колонки, "Алиса" запустит его персональное радио - с тяжелым роком, хип-хопом, драм-н-бэйсом или другой музыкой по вкусу. Если с той же просьбой к "Алисе" обратится маленький ребенок, она поставит ему детские песенки", - говорится в сообщении "Яндекса".

В компании пояснили, что при все уникальности голоса каждого человека существуют общие черты, которые позволяют отличать взрослые голоса от детских. Теперь "Алиса" обращает внимание на эти черты и распознает, когда к ней обращается ребенок, а не взрослый. Детскими ассистент считает голоса, принадлежащие людям в возрасте до 10-12 лет. При этом голоса разных детей "Алиса" друг от друга не отличает.

"Алиса" подстраивается под детей не только в отношении музыки. Ребёнок слышит, как с колонкой взаимодействуют взрослые, и порой повторяет их просьбы. Если малыш попросит поставить ему подкаст, она выберет что-нибудь для младшего возраста", - отметили в компании. Кроме того, "Алиса" теперь отвечает на вопросы детей, используя понятные им объяснения. Для этого она обращается к сервису "Яндекс.Кью", где существует раздел с доступными ответами на популярные вопросы детей. Также при обращении ребенка ассистент включает семейный режим, блокируя доступ к взрослому контенту (например, к содержащему нецензурную лексику). При желании родители могут выбрать для активации безопасный режим, в котором "Алиса" воспроизводит только контент, который создавался для детей.

"Запросы, заданные детьми, не влияют на рекомендации для взрослых. Алиса не включит вам по дороге на работу сказку про Машу и медведя, даже если ребенок накануне слушал ее весь день. Только если специально попросите", - добавили в "Яндексе".

Напомним, в июне разработчики "Яндекса" научили "Алису" создавать картины на заданную тему по просьбе пользователей. "Чтобы "Алиса" создала картину, достаточно попросить: "Алиса, нарисуй панду" или "Алиса, нарисуй осенний пейзаж". Она способна изобразить даже то, что сложно себе представить - например, вдохновение. И возможно, именно такая картина окажется настоящим шедевром", - говорилось в описании новой функции.