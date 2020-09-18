Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за разглашение информации ограниченного доступа

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

Депутаты от "Единой России" Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму поддержанные ранее правительством поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) об усилении ответственности за разглашение информации ограниченного доступа.

"Законопроектом предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тыс. рублей)", - говорится в сообщении на сайте Госдумы. Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 13.14 КоАП о санкция за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответственность).

По словам Пискарева, под понятие "информация ограниченного доступа" подпадает много различных сведений, включая сведения составляющие коммерческую или банковскую тайну, тайну усыновления или завещания, адвокатскую тайну, тайну связи и т.д.

"Действующие штрафы, которые не менялись в течение десяти лет, совершенно не являются препятствием для того, чтобы та или иная личная информация, служебная, профессиональная тайна не стала достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете. Потому мы предложили десятикратно увеличить штрафы, чтобы защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников", - заявил Пискарев.

Напомним, проект нового Кодекса об административных правонарушениях, обнародованный ранее Минюстом, предусматривает повышение в 10 раз штрафов за утечки персональных данных. Речь идет об изменении штрафов, предусмотренных п. 6 ст. 33.1 действующего КоАП ("Невыполнение обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных"). Если сейчас штрафы за это для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц составляют 2 тыс., 10 тыс., 20 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно, то в проекте нового КоАП они повышены до 20 тыс., 100 тыс., 300 тыс., и 500 тыс. рублей.