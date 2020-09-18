Компания "Спецмагнит" (входит в госкорпорацию "Ростех") займется переработкой отработавших жестких магнитных дисков (HDD). Как сообщили в "Ростехе" изданию CNews, такая переработка будет налажена впервые в России.

В госкорпорации сообщили, что "уникальная технология" переработки позволит дать вторую жизнь всем компонентам дисков. Утверждается, что инженеры нашли способ полностью переработать магниты из HDD при помощи обработки водородом, а затем синтезировать из полученных гидридов новые магниты. Еще одним продуктом переработки станут железные и алюминиевые слитки. Наконец, технология позволит перерабатывать и установленные в дисках платы.

Пока что переработка дисков осуществляется в лабораторных условиях. После запуска системы в промышленном масштабе с ее помощью можно будет перерабатывать до 80 тонн магнитов в год. В "Ростехе" добавили, что технология применима и для переработки и возвращения в оборот магнитов из двигателей, центрифуг, нефтяных насосов и другого оборудования.

Ожидается, что переработка жестких в России позволит снизить зависимость от импортных комплектующих - в настоящее время почти все используемые в отечественном производстве постоянные магниты закупаются в Китае.

Напомним, в мае американская адвокатская контора Hattis Law, специализирующаяся на коллективных исках, объявила о проведении расследования по жалобам пользователей на жесткие диски производства Western Digital.

О странностях с дисками компании впервые стало известно в апреле этого года. Тогда выяснилось, что в ряде "младших" моделей жестких дисков Western Digital серии Red, выпускаемых для сетевых хранилищ (NAS), компания тайно использовала медленную технологию записи SMR, тогда как сейчас накопители, применяемые в системах NAS, используют для записи технологии CMR или PMR, которые обеспечивают существенно большую скорость записи. Из-за особенностей технологии SMR-диски не рекомендуется использовать в постоянно нагруженных хранилищах данных.

В компании не только скрыли факт использования этой технологии в своих дисках для NAS, но и какое-то время отказывались признавать его, однако в итоге Western Digital сообщила, что технология записи SMR применяется в накопителях WD Red емкостью от 2 ТБ до 6 ТБ. Позднее выяснилось, что технология SMR используется и в ряде накопителей серий WD Blue (предназначены для производительных десктопов) и WD Black (скоростная серия дисков для геймеров и профессионалов).