Пациента госпиталя Университета Дюссельдорфа скончалась из-за атаки вируса вымогателя. Эту смерть называют первой в истории смертью в больнице, причиной которой стала кибератака.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел на прошлой неделе. Из-за атаки вируса госпиталь не мог принимать экстренных пациентов, и женщину отправили в медицинское учреждение в соседнем городе, но в результате потери времени она скончалась.

Расследование показало, что хакерам удалось совершить атаку через уязвимость в "широко используемом коммерческом ПО" (название этой программы не уточняется). В результате больничная сеть оказалась заблокирована и в течение недели плановые операции откладывались, а пациентов в тяжелом состоянии отправляли в другие больницы. При этом в госпитале не получали требований о выкупе за разблокировку системы, а сообщение на одном из заблокированных серверов было адресовано Университету Генриха Гейне, который, по всей видимости, и был целью атаки. В сообщении содержался адрес для связи с киберпреступниками, но в нем не была указана сумма выкупа.

После обнаружения послания полиция связалась с хакерами и сообщила, что их атака затронула больницу и пациентов. В ответ хакеры прислали ключ для разблокировки сети и больше не выходили на связь.

В настоящее время в отношении киберпреступников заведено дело об убийстве по неосторожности.

Отметим, что подобные атаки хакеров перестали быть редкостью. Так, в прошлом году вирусы-вымогатели атаковали 764 больницы в США. Из-за атак врачи также были вынуждены направлять пациентов в тяжелом состоянии в другие медицинские учреждения.