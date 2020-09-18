Piter2121 / DepositPhotos Власти США потребовали с 20 сентября удалить приложения TikTok и WeChat из App Store и Google Play для американских пользователей

Piter2121 / DepositPhotos

Министерство торговли США приступило к исполнению указов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о запрете китайских сервисов TikTok и WeChat. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пресс-релиз гласит, что с 20 сентября действующие в США магазины приложений (AppStore, Google Plaу и другие) должны удалить TikTok и WeChat, чтобы скачать их на территории страны было нельзя. Также в США будет запрещено осуществлять денежные переводы с использованием WeChat, но за пределами страны американские компании смогут использовать сервис для приема платежей. Из сообщения следует, что компания Apple сможет оставить WeChat в китайской версии App Store - ранее отмечалось, что невозможность установки мессенджера на iPhone в Китае может обрушить продажи смартфонов Apple в стране.

Кроме того, в случае WeChat с 20 сентября американским интернет-компаниям будет запрещено обеспечивать работу сервиса в США и использовать его код или функционал. Для TikTok эти ограничения вступят в силу с 12 ноября, если компания не заключит сделку о продаже своего бизнеса в США, условия которой устроят Белый дом. Купить этот бизнес может компания Oracle, но пока что сделка находится под вопросом.

По словам источника Reuters, который рассказал о новых ограничениях перед публикацией пресс-релиза Министерства торговли, после вступления ограничений в силу приложения китайских сервисов можно будет скачивать из магазинов приложений в других странах. Также собеседник отметил, что пользователи, которые уже установили TikTok или WeChat на свои устройства, смогут по-прежнему пользоваться этими приложениями и не обязаны удалять их. Однако невозможность установки обновлений грозит проблемами и сбоями, которые вынудят пользователей отказаться от китайских сервисов.

Напомним, в начале августа президент Дональд Трамп подписал указы о борьбе с угрозой TikTok и угрозой многофункционального китайского сервиса WeChat. Вступающие в силу 20 сентября указы вводят запрет для американцев на любые сделки с разработчиками TikTok и WeChat. В указах говорится, что TikTok и WeChat собирают большой объем данных пользователей, включая граждан США. Власти страны считают, что доступ к этим данным имеет Коммунистическая партия Китая (КПК).

"База с персональной и конфиденциальной информацией американцев предположительно позволяет Китаю отслеживать американских чиновников и подрядчиков, а также собирать материалы для шантажа и вести корпоративный шпионаж. Как сообщают СМИ, TikTok также цензурирует контент, который Коммунистическая партия Китая считает политически чувствительным, например о протестах в Гонконге, а также об отношении к уйгурам и другим мусульманским меньшинствам. Это приложение также может быть использовано для кампаний по дезинформации в пользу КПК - как было в случае, когда в роликах из TikTok распространялись конспирологические теории о происхождении коронавируса. Эти риски реальны", - гласит указ о TikTok.

В указе о запрете WeChat говорится, что приложение собирает данные пользователей, а также конфиденциальную информацию о визитах представителей Китая в США, давая властям Китая механизм слежки за гражданами страны.