"Яндекс" закрыл проекты по оценке кредитного рейтинга пользователей

Компания "Яндекс" отказалась заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях и закрыла два запущенных в этой сфере проекта. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники и представителя компании.

Один из собеседников издания сообщили, что "Яндекс" ушел с этого рынка стремительно. По его словам, компания пересмотрела свои взгляды на скоринг из-за репутационных рисков, поскольку тема передачи даже агрегированных и обезличенных данных о пользователях оказалась слишком чувствительной "в условиях, когда у компании такой флер социальной ответственности и технологичности".

"Для наших партнеров мы обеспечили условия, которые сделали процесс закрытия максимально прозрачным и комфортным. Также хотим подчеркнуть, что "Яндекс" никогда не занимался и не планирует заниматься продажей данных", - заявил представитель компании, не уточнив причину закрытия проектов в области оценки кредитного рейтинга.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что "Яндекс" запустил проект по оценке кредитоспособности физических лиц совместно с крупнейшими российскими кредитными бюро: Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс". Как сообщали СМИ, проект "Яндекса" и ОКБ носил название "Интернет-скоринг бюро". По словам гендиректора бюро Артура Александровича, для оценки платежеспособности заемщиков партнеры "смешивали" скоринг. Так, ОКБ предоставлял данные о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке, а у "Яндекса" были статистические данные о пользователях (агрегированные и обезличенные).

Скоринг "Яндекса" проводился "на основе аналитических признаков", а затем эта оценка добавлялась к скоринговой оценке кредитного бюро. Общий балл передавался в банк. В ОКБ отмечали, что партнеры не имели доступа к данным друг друга о заемщиках, а использовавшаяся модель была способна дать оценку более чем 95% заемщиков.

"Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре "Яндекса". В аналитических моделях используется более 1 тыс. разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число - результат оценки", - сообщили тогда в "Яндексе", уточнив, что эта оценка не является руководством к действию и не влияет на скоринговый балл, присвоенный в кредитном бюро.

"Репутационные риски тут ни при чем, дело, скорее всего, в том, что схема не вполне соответствует законодательству в сфере защиты персональных данных", - прокомментировал решение "Яндекса" закрыть проекты управляющий партнер адвокатского бюро "Бишенов и партнеры" Алим Бишенов. По его мнению, даже если "Яндекс" анализирует обезличенные и агрегированные данные о пользователях, то при передаче оценок в банки информация соотносится с конкретными заемщиками, что может быть нарушением законодательства, если владелец данных не дал на это согласия.

Летом прошлого года сообщалось, что компания "Яндекс" получила патент на технологию, позволяющую определить уровень дохода пользователя мобильного устройства и его профессию по данным о местоположении и используемых приложениях. "Мы не использовали и не планируем использовать этот патент в своих сервисах. Эта технология так и осталась жить на бумаге в виде патента", - заявили тогда в пресс-службе "Яндекса".