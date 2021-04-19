Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проводит расследование на трансграничном рынке предоставления услуг размещения рекламы в поисковой выдаче цифровых экосистем. Об этом сообщил газете "Ведомости" глава департамента Алексей Сушкевич.

Он уточнил, что расследование инициировала сама ЕЭК, которая является регулирующим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), членами которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В рамках расследования регулятор намерен проанализировать рынок, чтобы выявить возможные нарушения конкуренции. Если нарушения будут выявлены, то ЕЭК определит конкретных нарушителей. Сушкевич добавил, что 16 апреля состоялось совещание представителей профильных ассоциаций, рекламодателей, участников рынка, в том числе тех, кто уже сталкивался с дискриминацией со стороны цифровых экосистем при продвижении своих товаров и услуг в поисковой выдаче.

По словам Сушкевича, на совещании неоднократно поднимался вопрос предоставления цифровыми экосистемами преференций при продвижении своих сервисов в поисковой выдаче, в том числе при помощи так называемых "колдунщиков" (ответы на поисковые запросы, которые отображаются отдельно от основной выдачи и позволяют пользователям искать билеты, квартиры, объявления и т.д. без перехода на отдельную страницу). При этом Сушкевич отметил, что одной из причин интереса ЕЭК к этой сфере стало расследование ФАС в отношении компании "Яндекс", но расследование ЕЭК не связано с ним напрямую. Он отметил, что похожие расследования в отношении компании Google ведутся в США и Европе.

"Правила справедливого поиска должны быть едиными для всех пяти стран, входящих в ЕАЭС. Это расследование особенно актуально в связи с тем, что значимость и влияние цифровых экосистем растет во всех сферах бизнеса, не только в интернет-рекламе, поисковой выдаче, и это общемировой тренд", - приводит слова Сушкевича издание "Код Дурова" .

Напомним, ФАС завела дело против Яндекса на прошлой неделе, так как компания в установленный срок (до 1 апреля) не исполнила требование ведомства прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества в поисковой выдаче, занижая позиции аналогичных сервисов других компаний.

"По мнению ФАС России, ООО "Яндекс" предоставляет сервисам группы "Яндекс" преимущественные возможности по продвижению (привлечению внимания пользователей) сервисов в поисковой системе "Яндекс". Такие действия могут приводить к созданию дискриминационных условий деятельности на смежных с поиском товарных рынках. В рамках рассмотрения дела антимонопольный орган исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики", - заявили в ФАС. В ведомстве добавили, что в случае установления факта нарушения и ограничения конкуренции компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке. Ведомство намерено провести проверку и в отношении других поисковиков.

Решение ФАС было принято по итогам рассмотрения обращения конкурентов "Яндекса". В августе прошлого года онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, "Профи.ру", "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в ФАС жалобу на злоупотребление компанией "Яндекс" своим доминирующим положением на рынке интернет-поиска. Главная претензия сервисов к "Яндексу" была связана с "колдунщиками", в которых отображаются только сервисы "Яндекса", но не конкурентов компании из разных отраслей. Подавшие жалобу компании утверждали, что "колдунщики" обходят общие правила ранжирования в поиске, не показывают наиболее релевантные ответы и привлекают внимание пользователей.

"Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. Обогащенные ответы на поиске - это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тысяч компаний уже бесплатно используют нашу технологию обогащенных ответов. Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащенного ответа для наших партнеров", - заявили на прошлой неделе в пресс-службе "Яндекса".