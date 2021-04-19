ФАС завела дело против Google из-за непрозрачности блокировок на YouTube

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ завела дело в отношении компании Google из-за непрозрачности правил принадлежащего компании видеохостинга YouTube. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В сообщении уточняется, что основанием для расследования стала поступившая в ФАС жалоба Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ). В жалобе утверждается, что Google практикует внезапную блокировку и удаление аккаунтов, а также удаление контента пользователей на видеохостинге YouTube.

"ФАС России установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках", - заявили в ведомстве.

В ходе расследования в ФАС намерены дать оценку действиям Google "и их последствиям для пользователей и создателей контента".

Напомним, в последнее время у российских властей регулярно возникали претензии к YouTube. Так, на прошлой неделе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала "Царьград" к компании Google по поводу блокировки канала в YouTube и постановил возобновить доступ к "Царьграду" в YouTube, а также исполнить заключенный договор на монетизацию YouTube-канала "Царьграда". При неисполнении судебного решения после его вступления в силу с компании Google будет взиматься "прогрессивная неустойка" - 100 тысяч рублей в первые сутки, вторые - 200 тысяч рублей, третьи - 400 тысяч рублей, четвертые - 800 тысяч.

YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград" без возможности восстановления из-за нарушения экспортного законодательства 28 июля 2019 года. Также был заблокирован Google-аккаунт и YouTube-канал общества русского исторического просвещения "Двуглавый орел", председателем которого является находящийся под санкциями США владелец канала Константин Малофеев. 12 апреля 2021 года YouTube заблокировал канал, который вел трансляцию в рамках проекта "Царьграда" "Народное голосование".