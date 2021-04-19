Вечером 19 апреля в NASA получили полную видеозапись утреннего успешного испытания марсианского вертолета Ingenuity ("Находчивость"), который был доставлен на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance ("Настойчивость"). Ролик, снятый камерой Perseverance, был опубликован на YouTube. Этот полет стал первым управляемым полетом земного аппарата на другой планете.

Напомним, ранее Perseverance установил беспилотник массой 1,8 килограмма на намеченной стартовой площадке, после чего Ingenuity успешно пережил несколько холодных марсианских ночей. В процессе подготовки к запуску Ingenuity успешно проверил свою систему терморегуляции, цветную камеру и раскрутил винты, но затем при тестировании произошел сбой, и первый полет отложили для обновления софта Ingenuity.

В свежем сообщении NASA говорится, что Ingenuity взлетел, набрал трехметровую высоту, завис на 30 секунд и совершил посадку. Весь полет продолжался около 40 секунд, а во время зависания аппарат совершил поворот вокруг своей оси. В NASA подчеркнули, что полет был полностью автономным. Площадку, с которой Ingenuity поднялся в марсианское небо, назвали в честь братьев Райт, создавших первый самолет.

Ранее в NASA отмечали, что использовать управляемые летательные аппараты на Марсе гораздо труднее, чем на Земле. Хотя гравитация на Марсе составляет примерно треть от земной, плотность атмосферы Красной планеты у ее поверхности оценивается примерно в 1% от земной. Это означает, что созданный для Марса летательный аппарат должен быть очень легким, а его винты должны вращаться со скоростью около 2,5 тыс. оборотов в минуту, примерно впятеро быстрее по сравнению с лопастями вертолетов на Земле.

Программа тестирования Ingenuity включает еще до четырех полетов, но инженеры определятся с деталями этих полетов только после полного анализа данных, полученных после первого испытания марсианского вертолета. Предполагается, что следующий испытательный полет Ingenuity состоится не ранее 22 апреля. В перспективе опыт использования Ingenuity может быть использован для создания более крупных и совершенных летательных аппаратов для Марса и других планет.

Марсоход Perseverance совершил посадку в районе 45-километрового кратера Езеро, названного в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.

Программа миссии Perseverance включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем планируется доставить на Землю в рамках других миссий NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей, включая испытания установки по добыче кислорода.