Первое летное испытание марсианского вертолета Ingenuity ("Находчивость"), который был доставлен на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance ("Настойчивость") прошло успешно. Об этом сообщили в NASA на специальной пресс-конференции , которая состоялась через три часа после проведенного 19 апреля испытания. Этот полет стал первым управляемым полетом земного аппарата на другой планете.

Напомним, ранее Perseverance установил беспилотник массой 1,8 килограмма на намеченной стартовой площадке, после чего Ingenuity успешно пережил несколько холодных марсианских ночей. В процессе подготовки к запуску Ingenuity успешно проверил свою систему терморегуляции, цветную камеру и раскрутил винты, но затем при тестировании произошел сбой, и первый полет отложили для обновления софта Ingenuity.

На пресс-конференции сообщили, что Ingenuity, как и планировалось, вертикально взлетел на три метра, ненадолго завис и примерно через 30 секунд сел на поверхность Марса. На Земле получили данные телеметрии, подтверждающие успех испытания, черно-белый снимок поверхности Марса с камеры Ingenuity, на котором видна тень беспилотника, а также цветную съемку испытаний с камеры марсохода Perseverance. Позднее в NASA получат более качественные снимки этого исторического полета.

"Ingenuity has performed its first flight - the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: ???? pic.twitter.com/h5a6aGGgHG — NASA (@NASA) April 19, 2021

The little rotorcraft that could.????????



Ingenuity documented its historic ascent today. Here's the #MarsHelicopter's POV during first flight. That's its shadow on the ground below. pic.twitter.com/wXgLyTDbjm — NASA JPL (@NASAJPL) April 19, 2021

You wouldn't believe what I just saw.



More images and video to come...#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

Ранее в NASA отмечали, что использовать управляемые летательные аппараты на Марсе гораздо труднее, чем на Земле. Хотя гравитация на Марсе составляет примерно треть от земной, плотность атмосферы Красной планеты у ее поверхности оценивается примерно в 1% от земной. Это означает, что созданный для Марса летательный аппарат должен быть очень легким, а его винты должны вращаться со скоростью около 2,5 тыс. оборотов в минуту, примерно впятеро быстрее по сравнению с лопастями вертолетов на Земле. Ingenuity отвечает этим требованиям.

Программа тестирования Ingenuity включает еще до четырех полетов, но инженеры определятся с деталями этих полетов только после полного анализа данных, полученных после первого испытания марсианского вертолета. В перспективе опыт использования Ingenuity может быть использован для создания более крупных и совершенных летательных аппаратов для Марса и других планет.

Марсоход Perseverance совершил посадку в районе 45-километрового кратера Езеро, названного в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.

Программа миссии Perseverance включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем планируется доставить на Землю в рамках других миссий NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей, включая испытания установки по добыче кислорода.