Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) продолжат работы по герметизации трещин в модуле "Звезда", через которые происходит утечка воздуха. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" космонавт Сергей Рыжиков, который вернулся на Землю с орбиты 17 апреля.

"Степень истечения воздуха уменьшилась, но полностью [места негерметичности] не ликвидированы. Поэтому работы будут продолжены", - приводит слова Рыжикова ТАСС. Космонавт добавил, что на МКС были доставлены приборы, которые позволили точно идентифицировать место негерметичности и локализовать его. Ранее членам экипажа МКС для поиска мест утечки воздуха пришлось использовать ниточки, пенопластовые шарики и чаинки.

Напомним, в августе прошлого года в Роскосмосе сообщили , что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что члены экипажа станции временно перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Найти место утечки тогда не удалось . Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили , что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили , что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

Локализовать одно место утечки экипажу удалось только 15 октября при помощи чайного пакетика . 16 октября космонавты сообщили , что смогли частично устранить утечку - после заклейки предполагаемого места утечки темпы падения давления в модуле сократились вдвое. Однако затем сообщалось , что утечка продолжается прежними темпами. В ноябре космонавты установили новую заплатку, но она также не помогла ликвидировать утечку.

Длину первой найденной трещины изначально оценили в 2,7 сантиметра, но позже выяснилось, что она составляет 4,5 сантиметра. В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.

В марте этого года работы по поиску и устранению трещин были активизированы. Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков загерметизировали две трещины в промежуточной камере модуля "Звезда". Ранее предполагалось, что в ней может быть больше трещин, но приборы не зафиксировали утечку воздуха в других подозрительных местах. Однако утечка не прекратилась, а чаинки помогли найти еще одну трещину.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа. Это астронавты NASA Марк Ванде Хай, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также японский астронавт Соити Ногути. На днях на станцию должен прибыть корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.