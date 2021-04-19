Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) продолжат работы по герметизации трещин в модуле "Звезда", через которые происходит утечка воздуха. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" космонавт Сергей Рыжиков, который вернулся на Землю с орбиты 17 апреля.
"Степень истечения воздуха уменьшилась, но полностью [места негерметичности] не ликвидированы. Поэтому работы будут продолжены", - приводит слова Рыжикова ТАСС. Космонавт добавил, что на МКС были доставлены приборы, которые позволили точно идентифицировать место негерметичности и локализовать его. Ранее членам экипажа МКС для поиска мест утечки воздуха пришлось использовать ниточки, пенопластовые шарики и чаинки.
Напомним, в августе прошлого года в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что члены экипажа станции временно перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Найти место утечки тогда не удалось. Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.
Локализовать одно место утечки экипажу удалось только 15 октября при помощи чайного пакетика. 16 октября космонавты сообщили, что смогли частично устранить утечку - после заклейки предполагаемого места утечки темпы падения давления в модуле сократились вдвое. Однако затем сообщалось, что утечка продолжается прежними темпами. В ноябре космонавты установили новую заплатку, но она также не помогла ликвидировать утечку.
Длину первой найденной трещины изначально оценили в 2,7 сантиметра, но позже выяснилось, что она составляет 4,5 сантиметра. В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.
В марте этого года работы по поиску и устранению трещин были активизированы. Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков загерметизировали две трещины в промежуточной камере модуля "Звезда". Ранее предполагалось, что в ней может быть больше трещин, но приборы не зафиксировали утечку воздуха в других подозрительных местах. Однако утечка не прекратилась, а чаинки помогли найти еще одну трещину.
Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа. Это астронавты NASA Марк Ванде Хай, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также японский астронавт Соити Ногути. На днях на станцию должен прибыть корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.