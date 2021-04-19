Россия проведет техническое обследование Международной космической станции (МКС) и примет решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредит иностранных партнеров. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Юрия Борисова

"В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров", - говорится в сообщении.

Между тем в Роскосмосе заявили, что решение о продолжении эксплуатации МКС Россией будет принято после 2024 года с учетом технического состояния станции и планов по развертыванию национальной орбитальной станции.

"У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции - 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения", - сообщили в пресс-службе госкорпорации, подчеркнув, что после принятия решения Россия начнет переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.

Напомним, в ноябре прошлого года первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев на заседании Совета РАН по космосу отметил, что многочисленные элементы МКС могут начать выходить из строя после 2025 года. "Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - сказал Соловьев.

Тогда некоторые СМИ восприняли эти слова как предложение отказаться от участия в проекте МКС, однако сам Соловьев и представители Роскосмоса опровергли это предположение. Сейчас станцию, которая в прошлом году отметила 20-летие, планируется использовать до 2024 года, но срок службы станции может быть продлен. "Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами. Так или иначе, планируется в начале следующего года приступить к консультациям с NASA и другими партнерами по этим темам", - заявили в ноябре в Роскосмосе.

В своем выступлении Соловьев также рассказал о проекте новой российской орбитальной станции, которую планируется запустить после 2024 года. Предполагается, что станция будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Также станция сможет работать в автоматическом режиме. В декабре в Роскосмосе решили спросить у подписчиков в соцсетях, какой должна быть новая российская орбитальная станция.

В марте 2021 года заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Юрий Гидзенко заявил , что работа МКС будет продлена до 2028 года. "Мы сейчас уже об этом думаем и уже решение об этом на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала", - сказал Гидзенко.

Летом 2019 года в NASA анонсировали план по коммерциализации американского сектора МКС. Это план предусматривает беспрецедентный уровень сотрудничества с частным сектором, включая возможность съемки художественных фильмов или рекламных роликов. Тогда же в NASA сообщили, что частные космические компании смогут разрабатывать собственные обитаемые модули, которые можно будет на время отправлять на орбиту и стыковать с космической станцией. Также инициатива NASA позволяет заинтересованным компаниям покупать время и место на МКС для использования станции в своих целях.

В NASA считают, что коммерциализация американского сектора МКС позволит сократить расходы на обслуживание МКС, которые составляют 3-4 млрд долларов в год и сосредоточиться на реализации других проектов, включая амбициозные планы по возвращению людей на Луну и созданию станции на лунной орбите.