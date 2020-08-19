Apple стала первой в истории американской компанией, капитализация которой превысила отметку в 2 трлн долларов. Об этом сообщает CNN. Два года назад Apple стала первой американской компанией с капитализацией свыше 1 трлн долларов.

С начала 2020 года капитализация компании выросла почти на 60%. В настоящее время акции Apple торгуются в районе 470 долларов за штуку, однако уже в ближайшее время бумаги компании из Купертино станут гораздо доступнее: в конце августа Apple осуществит дробление (сплит) акций в отношении четыре к одному. В результате число находящихся в обращении акций компании вырастет вчетверо а стоимость одной акции упадет до примерно 117 долларов. Такой же шаг намерена предпринять компания Tesla для повышения доступности своих акций.

Отметим, что первой компанией в мире, капитализация которой превысила 2 трлн долларов стала нефтяная компания Saudi Aramco в момент выхода на биржу в декабре прошлого года. Однако с тех пор капитализация саудовской компании упала вслед за падением цен на нефть. К отметке в 2 трлн долларов сейчас приближаются технологические компании Amazon и Microsoft - их капитализация составляет примерно по 1,6 трлн долларов.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что состояние главы компании Apple Тима Кука впервые превысило 1 млрд долларов на фоне роста стоимости акций Apple. При этом на фоне своих коллег из других IT-гигантов Кук выглядит почти что бедняком. Так, состояние главы Amazon Джеффа Безоса составляет 195 млрд долларов (с этим показателем он возглавляет список богатейших людей мира). Бывший глава Microsoft Билл Гейтс имеет состояние в 121 млрд долларов, а главы Faebook и Tesla Марк Цукерберг и Илон Маск скопили 99 и 90 млрд долларов соответственно.

Такая разница объясняется тем, что Кук, в отличие от перечисленных предпринимателей, не является основателем компании, которую он возглавляет после смерти Стива Джобса, и владеет сравнительно небольшим пакетом акций. При этом за годы работы Кука на этом посту Apple стала самой дорогой в мире публичной компанией, а выручка и прибыль компании за это время выросли более чем вдвое.

По итогам второго квартала 2020 года (третьего квартала финансового года) Apple отчиталась о выручке в 59,7 млрд долларов (+11% к выручке прошлого года). Компания получила прибыль в размере 11,25 млрд долларов по сравнению с 10,04 млрд годом ранее. При этом выручка от продажи смартфонов iPhone почти не выросла, несмотря на выход iPhone SE, однако компания сообщила о росте продаж Mac (на 21,6%) и iPad (на 31%). Также увеличилась выручка от продаж носимой электроники, домашних устройств и аксессуаров (на 16,74%), и от сервисов (на 14,85%).

Предполагается, что в сентябре компания представит сразу четыре новых iPhone. Речь идет о двух наследниках iPhone 11 и обновленных версиях топовых iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Из-за пандемии коронавируса устройства появятся в продаже позже обычного.