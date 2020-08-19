Первый "регулярный рейс" корабля Crew Dragon к МКС состоится не ранее конца октября

NASA / SpaceX Корабль способен вместить до семи человек, но в будущих миссиях NASA планируется использовать корабли с экипажами только из четырех астронавтов

NASA / SpaceX

В начале августа на Землю успешно вернулся запущенный в мае к Международной космической станции (МКС) пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX. Участниками испытательной миссии были астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли, которые стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз", и первыми в истории членами экипажа корабля, созданного частной компанией.

Ранее сообщалось, что первый "регулярный рейс" Crew Dragon к МКС запланирован на сентябрь, но теперь запуск этой миссии состоится не ранее 23 октября. Об этом сообщили в NASA уточнив, что миссию отложили с учетом расписания других полетов к станции. Так, 14 октября на МКС должен прибыть корабль "Союз МС-17" с тремя членами экипажа, а на 30 октября намечено возвращение на Землю трех членов текущего экипажа станции на корабле "Союз МС-16". В NASA решили отправить Crew Dragon на орбиту между этими полетами "Союзов".

На борту корабля SpaceX будут находиться четверо астронавтов: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер (астронавты NASA), и японский астронавт Соити Ногути.

The first operational flight with astronauts of the Crew Dragon spacecraft & Falcon 9 rocket to the @Space_Station will launch no earlier than Oct. 23.



The Crew-1 mission will carry:

Shannon Walker

Victor Glover

Michael Hopkins

Soichi Noguchi



Learn more: https://t.co/Gng5Qe10cA pic.twitter.com/oWU6OO8N8M— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) August 18, 2020

Корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии, является первым американским пилотируемым космическим кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году - он совершил первый полет в автономном режиме в марте 2019 года. Корабль способен вместить до семи человек, но в будущих миссиях NASA планируется использовать корабли с экипажами только из четырех астронавтов.

Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время. Позднее стало известно, что причиной аварии стала неисправность обратного клапана в системе наддува баков. После этого в конструкцию системы внесли изменения. В январе NASA и SpaceX успешно протестировали систему аварийного спасения экипажа Crew Dragon, и в итоге запуск корабля с людьми назначили на конец мая, несмотря на пандемию коронавируса.

За последнее время SpaceX заключила уже два соглашения об использовании Crew Dragon для космического туризма. Так, с компанией Axiom Space SpaceX договорилась об отправке на МКС трех туристов в конце 2021 года, а соглашение со Space Adventures предполагает, что в конце 2021-го или начале 2022 года корабль, на борту которого смогут разместиться четыре туриста, запустят на орбиту выше орбиты МКС, где он проведет до пяти дней. Crew Dragon также планируется использовать для туристических полетов к Луне - в 2018 году SpaceX заключила договор о таком полете с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой. Сейчас этот полет запланирован на 2023 год.