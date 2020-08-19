Ivan Vagner / twitter.com Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в своем микроблоге таймлапс, на котором запечатлено полярное сияние над Антарктидой

Ivan Vagner / twitter.com

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в своем микроблоге таймлапс, на котором запечатлено полярное сияние над Антарктидой. Однако в кадр также попали пять неопознанных светящихся объектов.

Судя по ролику, объекты двигались параллельным курсом. Вагнер не смог определить их природу. Космонавт уточнил, что кадры для таймлапса снимались с частотой 1 кадр в секунду, а затем "собирались в видео 25 кадров/сек". Таким образом, в реальности неопознанные объекты были видны почти минуту. По словам космонавта, информацию об объектах и все материалы были переданы в Роскосмос ЦНИИмаш и ИКИ РАН для анализа.

На 9-12 секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Напомним, в конце апреля Министерство обороны США официально подтвердило подлинность кадров видеосъемок, сделанных пилотами ВМФ США, на которых зафиксированы некие неопознанные летающие феномены. Три видео, о которых идет речь, были сняты в 2004 и 2015 годах с помощью инфракрасных камер, установленных на военных самолетах США. Первая видеозапись показывает инцидент, произошедший в 2004 году, второе видео и третье видео были записаны в январе 2015 года. Все они попали в Сеть после несанкционированных утечек в 2007 и 2017 годах, и с тех пор вызывают все новые и новые всплески интереса к "засекреченным" Пентагоном кадрам, на которых четко видны неопознанные летающие объекты и слышны переговоры недоумевающих пилотов.

Военное ведомство США рассекретило эти видеозаписи еще в августе 2017 года. В апреле этого года представитель Пентагона подтвердил подлинность роликов, отметив, что военные считают обнаруженные летчиками объекты "неопознанными воздушными явлениями", а не НЛО.