ВСЕ ФОТО Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов направил президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину письмо с критериями определения социально значимых сайтов, доступ к которым будет бесплатным в рамках проекта Доступный интернет

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Напомним, в середине января президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал проект "Доступный интернет". Тогда Путин предложил обеспечить пользователям бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам

Пресс-служба Президента России В начале апреля Минкомсвязи обнародовало список из 391 сайта - в рамках эксперимента, который должен был идти до 1 июля, операторы МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), "Ростелеком", а также "Эр-телеком холдинг" (бренд "Дом.ру") должны были предоставлять абонентам бесплатный доступ к этим ресурсам

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Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов направил президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину письмо с критериями определения социально значимых сайтов, доступ к которым будет бесплатным в рамках проекта Доступный интернет. Об этом пишут "Ведомости".

Из письма следует, что в число социально значимых сайтов смогут попасть ресурсы, включенные в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора, зарегистрированные в доменных зонах "ru", "рф", "su", "дети" и находящиеся на территории России при доле иностранного капитала не более 20%. Также не менее половины аудитории таких сайтов должны составлять пользователи из России, а их владельцами должны быть российские юридические лица. Кроме того, на таких сайтах не должно быть аудио- или видеороликов, а также рекламы (за исключением социальной рекламы). Наконец, на сайтах не должны публиковаться платные услуги или ссылки на них, кроме госуслуг, а основным языком социально значимых сайтов должен быть русский или государственные языки регионов.

Напомним, в середине января президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал проект "Доступный интернет". Тогда Путин предложил обеспечить пользователям бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. В конце января стало известно, что в рамках реализации этого проекта с 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти в России станет бесплатным, однако соответствующее постановление правительства не было вовремя согласовано, а в Минкомсвязи начали готовить поправки в законодательство, которые должны вступить в силу в декабре 2020 года.

В начале апреля Минкомсвязи обнародовало список из 391 сайта - в рамках эксперимента, который должен был идти до 1 июля, операторы МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), "Ростелеком", а также "Эр-телеком холдинг" (бренд "Дом.ру") должны были предоставлять абонентам бесплатный доступ к этим ресурсам. Провайдеры должны обеспечивать доступ к социально значимым сайтам со скоростью не ниже 10 Мбит/с. Если тариф абонента предусматривает более высокую скорость, то операторы имеют право урезать ее до 10 Мбит/с. Вскоре руководитель рабочей группы "Доступный интернет" при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ Ирина Левова заявила, что потери операторов от реализации проекта могут достичь 200 млрд рублей, если Минкомсвязи не сократит список социально значимых ресурсов.

Позднее этот перечень сократили более чем на 20 ресурсов: из него убрали сайты, посвященные здоровью и медикаментам, но добавили образовательные ресурсы и сайты госорганов. 30 июня стало известно о продлении эксперимента до 31 декабря 2020 года.

В июле в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT пришли к выводу, что провайдеры домашнего интернета за три месяца эксперимента по реализации проекта "Доступный интернет", недополучили 190-220 млн рублей выручки. Дополнительные затраты каждого участника эксперимента на приобретение и установку оборудования составили от 30 млн до 100 млн рублей, а на сервисное обслуживание и техподдержку - от 5 млн до 20 млн рублей. Эти оценки были сделаны на основе данных самих операторов.

В отчете комиссии также говорилось, что общие потери и затраты операторов фиксированной связи могут составить около 6,8 млрд рублей в первый год запуска проекта, а затем - 5,5 млрд рублей ежегодно. При подключении к проекту операторов мобильной связи упущенная выручка рынка составит минимум 110 млрд рублей в год. Ранее речь шла о потерях в 150 млрд рублей в год.