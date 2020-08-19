Правительство России / YouTube Прототип инновационного трамвая R1 (Russia One) с Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, который в 2014 году был продемонстрирован на выставке "Иннопром" и привлек большое внимание публики своим необычным дизайном, в настоящее время простаивает под открытым небом на задворках предприятия "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге

Правительство России / YouTube

Прототип инновационного трамвая R1 (Russia One) с Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, который в 2014 году был продемонстрирован на выставке "Иннопром" и привлек большое внимание публики своим необычным дизайном, в настоящее время простаивает под открытым небом на задворках предприятия "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге.

Как пишет Ura.ru, футуристичный трамвай находится за забором и доступ к нему с улицы ограничен, но никакой охраны рядом нет.

В пресс-службе "Уралтрансмаша", который занимался разработкой R1, сообщили, что прототип выполнил свою задачу. "Это был концепт трамвая, и его инновационные идеи воплотились в последующих моделях", - заявили на предприятии.

Это Инновационный зеркальный трамвай R1 (Russia One) с Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, который готовили к запуску к ЧМ-2018.



Его нашли на задворках предприятия "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге, где он просто стоит и ржавеет.



Киберпанк отменили pic.twitter.com/Wk4eGc79ny— URA.RU (@ura_ru) August 18, 2020

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что трамвай R1 введут в эксплуатации в 2015 году, а к ЧМ-2018 по футболу планировалось запустить в Екатеринбурге 50 таких трамваев.

Однако в 2017 году директор по особым поручениям "Ростех" Василий Бровко сообщил, что запускать серийное производство трамваев R1 не планируют. "У нас есть серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта", - заявил Бровко.

Напомним, в мае в Челябинске на импровизированной парковке под открытым небом обнаружили примерно 50 представительских седанов Toyota Camry, которые были куплены для саммитов ШОС и БРИКС за 120 млн рублей. Вскоре власти региона сообщили, что часть машин передадут медучреждениям и социальным службам для работы в условиях пандемии коронавируса.