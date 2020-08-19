"Яндекс" запустил суперприложение Go

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Компания "Яндекс" объявила о запуске приложения "Яндекс Go", которое заменит приложение сервиса "Яндекс.Такси", объединив в себе несколько сервисов компании

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил

Компания "Яндекс" объявила о запуске приложения "Яндекс Go", которое заменит приложение сервиса "Яндекс.Такси", объединив в себе несколько сервисов компании. Об этом сообщается в блоге "Яндекса".

"Яндекс Go" поможет быстро и выгодно добраться до нужного места, подскажет расписание ближайшего автобуса и предложит, что заказать на ужин - арбуз или пиццу с лисичками из любимого ресторана. С помощью нового приложения можно вызвать грузовую машину и грузчиков, чтобы отвезти на дачу диван, или срочно передать документы с курьером. А для особых случаев - заказать машину с персональным водителем в Ultima", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что функционал приложения "Такси" начали расширять в марте этого года, когда в нем появились сервисы "Еда" и "Лавка". В "Яндекс Go" этот список пополнили ним сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" и сервис, показывающий общественный транспорт на карте.

"Яндекс Go" позволяет людям решать любые задачи, связанные с передвижением по городу, быстро и точно в срок. Такси приезжает меньше чем за 5 минут, доставка посылки или документов в среднем занимает 20 минут, продуктов - 15 минут, блюд из ресторанов или кафе - 30 минут. Благодаря технологиям и платформам внутри экосистемы "Яндекса" мы делаем повседневные дела настолько легкими, что люди могут заниматься ими на бегу, не отвлекаясь от других вещей", - отметил генеральный директор группы компаний "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко.

Вместе с названием приложения изменился и его интерфейс. На главном экране "Яндекс Go" отображаются иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок будет персональным для каждого пользователя: алгоритмы будут предугадывать, какие из функций требуются пользователю в конкретный момент.