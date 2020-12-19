Фото: Roscosmos / flickr.com Экипажу Международной космической станции (МКС) так и не удалось решить проблему утечки воздуха в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", а на восполнение потерь воздуха приходится тратить резервные запасы

Фото: Roscosmos / flickr.com

Экипажу Международной космической станции (МКС) так и не удалось решить проблему утечки воздуха в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", а на восполнение потерь воздуха приходится тратить резервные запасы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на переговоры российских космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП).

Так, в ходе переговоров в ЦУП отметили, что специалисты на Земле не понимают, в какой части переходной камеры модуля происходит утечка. Ранее космонавты нашли предположительное место утечки воздуха, но не исключено, что утечка происходит и в другом месте.

Специалист ЦУП подчеркнул, что сейчас теряются резервные запасы по газу. "Мы будем вынуждены в ближайшее время эту проблему решить", - подчеркнул он, пояснив, что если закрыть переходную камеру, есть риск потерять результаты работы, которую уже провели российские космонавты.

Позднее исполнительный директор госкорпорации Роскосмос Сергей Крикалев допустил, что второе место утечки находится примерно там же, где и обнаруженное ранее, но его пока не нашли.

"Ничего нового не появилось. Слабенькая утечка, которая еще с прошлого года была, ее одну часть, видимо, нашли. Когда ее заделали, течь уменьшилась, но все равно осталась. Есть основания полагать, что что-то есть еще", - сообщил Крикалев РИА "Новости".

По его словам, теперь космонавты обтянут промежуточную камеру пленкой, чтобы сократить ее объем и попытаться обнаружить источник утечки. В госкорпорации также подчеркнули, что специалисты исключили версию об образовании трещины из-за усталости металла.

Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в феврале на МКС могут отправить дополнительный запас кислорода, если это потребуется. "Запасы кислорода есть, во-первых, на самой станции. То есть, если потребуется восполнять кислород и азот при потерях атмосферного давления, у нас такой запас есть. И мы собираемся в феврале отправить грузовик к МКС, наш "Прогресс" с Байконура. Уже запас кислорода в нем есть", - сообщил Рогозин, добавив, что часть грузов, включая кислород на станцию могут доставить и американские грузовые корабли.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

С тех пор члены экипажа предпринимали попытки точно определить место утечки воздуха и устранить ее. Так, первая попытка устранить утечку с помощью скотча не увенчалась успехом.

Локализовать место утечки экипажу удалось только 15 октября при помощи чайного пакетика. 16 октября космонавты сообщили, что смогли частично устранить утечку - после заклейки предполагаемого места утечки темпы падения давления в модуле сократились вдвое. Однако затем сообщалось, что утечка продолжается прежними темпами. В ноябре космонавты установили новую заплатку, но она также не помогла ликвидировать утечку.

Длину трещины изначально оценили в 2,7 сантиметра, но позже выяснилось, что она составляет 4,5 сантиметра. Возможной причиной ее возникновения называли внешнее воздействие.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа. Это космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Майкл Хопкинс, а также японский астронавт Соити Ногути.