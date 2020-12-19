19 декабря американская космическая компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту засекреченный спутник по заказу Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Трансляция миссии велась на YouTube-канале SpaceX. Осуществить запуск удалось со второй попытки: 17 декабря старт отменили примерно за 2 минуты до назначенного времени из-за повышенного давления в кислородном баке второй ступени.

Ракета-носитель со спутником NROL-108 была запущена с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, ровно в 17 часов по московскому времени.

Отделение первой ступени (этот разгонный блок использовался в пятый раз) прошло штатно, и через восемь с небольшим минут после запуска ступень приземлилась на площадке неподалеку от места старта. В связи с секретным характером этой миссии SpaceX ограничилась короткой трансляцией, которая закончилась после посадки первой ступени ракеты-носителя (по требованию NRO в кадре не показывали вторую ступень ракеты со спутником). Эта посадка стала 70-й по счету для SpaceX, а запуск - 103-м для ракеты Falcon 9.

Falcon 9's first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/mR18Qv3GoC— SpaceX (@SpaceX) December 19, 2020

Эта миссия стала последней для SpaceX в 2020 году. Всего с января по середину декабря компания Илона Маска осуществила 26 запусков ракеты-носителя Falcon 9. Все основные миссии были успешными, но в двух случаях компании не удалось посадить первые ступени ракет. Госкорпорация Роскосмос в этом году пока осуществила 15 запусков против 25 запусков годом ранее. Все эти миссии также были признаны успешными.