Минцифры запросило из федерального бюджета 118,4 млрд рублей с 2021 по 2023 год на цифровую модернизацию ряда ведомств и государственных услуг. Об этом говорится в плане цифровой трансформации министерства, опубликованном на прошлой неделе на сайте федеральной государственной информационной системы координации информатизации.
Как пишет "Коммерсант", из 118,4 млрд рублей 78,6 млрд предполагается направить на доработку сервисов госуслуг, 37 млрд - на "обеспечение надежности функционирования" этой системы, а еще 2 млрд рублей чиновники хотят потратить на "снижение издержек государственного управления". Также из документа следует, что из 78,6 млрд рублей на доработку сервисов 19,4 млрд рублей в Минцифры хотят потратить на развитие российской мобильной операционной системы "Аврора" (бывшая Sailfish).
По словам замглавы Минцифры Андрея Черненко, речь идет о выделении средств на закупки планшетов с "Авророй" для врачей и учителей, а также на разработку приложений для "Авроры". До 2024 года ведомство рассчитывает закупить 700 тыс. планшетов с российской ОС. Поставщиками устройств, по всей видимости, станут компании "Аквариус" и "Байтэрг" - единственные производители планшетов на "Авроре". В "Аквариусе" отказались от комментариев, а в "Байтэрге" не ответили на запрос издания.
Источник "Коммерсанта" добавил, что предусмотренные планом средства частично направят на разработку и производство новых чипсетов для устройств с поддержкой 5G. Он добавил, что ранее переговоры на эту тему велись с тайваньской компанией MediaTek, которая оценила разработку чипсетов в 3 млн долларов. Разработка софта для этих чипсетов оценивается еще примерно в 600 млн рублей.
Гендиректор компании "Открытая мобильная платформа" (ОМП, разрабатывает ОС "Аврора") Павел Эйгес подтвердил существование планов по развитию ОС, но отметил, что не знает о планируемой закупке чипсетов. В "Ростелекоме" (владеет 75% ОМП) сообщили о грядущем масштабировании проекта в связи с ростом количества устройств на ОС "Аврора", которые будут поставлять в правоохранительные органы, медицинские и образовательные организации.
"Если тайваньская компания (MediaTek. - Прим. NEWSru.com) узнает, что планшеты с их чипсетами пойдут не только в социальную сферу, но и, например, в оборонку, есть риск, что поставка сорвется из-за американских санкций", - предупреждает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
Напомним, ОС Sailfish была разработана финской компанией Jolla, созданной выходцами из Nokia. В 2015 году стало известно, что совладельцем Jolla стал основатель группы ЕСН Григорий Березкин, а связанная с ним компания ОМП занялась разработкой российской версии мобильной ОС. В марте 2018 года "Ростелеком" заключил договор о покупке 75% компаний ОМП и "Вотрон" (также занимается разработкой отечественной версии Sailfish). Sailfish Mobile OS RUS стала первой мобильной ОС в реестре отечественного софта, которому госкомпании должны отдавать приоритет при госзакупках. Кроме того, ОМП сообщала, что ее OC успешно прошла сертификацию ФСБ на соответствие базовым требованиям по защите данных.
В феврале 2019 года ОС Sailfish переименовали в "Аврору". В июне стало известно, что "Ростелеком" списал треть инвестиций в "Аврору": разработчики ОС были куплены за 3,4 млрд рублей, а на конец 2018 года эти инвестиции обесценились на 1,2 млрд рублей, которые и были списаны. По итогам 2019 года оператор списал на убытки уже 2,3 млрд рублей инвестиций в проект. Главным недостатком "Авроры" является малое количество приложений для этой платформы.
В июле прошлого года в Минцифры предложили направить на развитие мобильной ОС "Аврора" 8,2 млрд рублей в течение ближайших четырех лет. Крупнейшим проектом по использованию гаджетов с предустановленной "Авророй" является всероссийская перепись населения, которую перенесли с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В июле 2020 года "Аквариус" и "БайтЭрг" сообщили о начале выпуска планшетов с "Авророй" для проведения переписи. Тогда отмечалось, что производство 360 тыс. устройств обойдется в 7,2 млрд рублей.
В сентябре глава Минцифры Максут Шадаев рассказал об идее обеспечить устройствами на отечественной ОС учителей в связи с переходом школ на дистанционное обучение из-за пандемии. "Мы считаем, что учителям надо дать планшеты - всем. Это один из приоритетов новой программы, когда у каждого учителя появится планшет, на котором он сможет вести электронный журнал, выводить контент, работая в классе, отмечать успеваемость, коммуницировать с родителями", - заявил министр, уточнив, что планшеты должны получить все учителя средней школы - с 4-5 класса, а первые устройства будут переданы в школы в следующем году.
В конце ноября 2020 года президент России Владимир Путин поручил представить предложения о расширении с 2022 года использования отечественной операционной системы "Аврора", в том числе в медицинских учреждениях и школах.