Минцифры запросило из федерального бюджета 118,4 млрд рублей с 2021 по 2023 год на цифровую модернизацию ряда ведомств и государственных услуг. Об этом говорится в плане цифровой трансформации министерства, опубликованном на прошлой неделе на сайте федеральной государственной информационной системы координации информатизации.

Как пишет "Коммерсант" , из 118,4 млрд рублей 78,6 млрд предполагается направить на доработку сервисов госуслуг, 37 млрд - на "обеспечение надежности функционирования" этой системы, а еще 2 млрд рублей чиновники хотят потратить на "снижение издержек государственного управления". Также из документа следует, что из 78,6 млрд рублей на доработку сервисов 19,4 млрд рублей в Минцифры хотят потратить на развитие российской мобильной операционной системы "Аврора" (бывшая Sailfish).

По словам замглавы Минцифры Андрея Черненко, речь идет о выделении средств на закупки планшетов с "Авророй" для врачей и учителей, а также на разработку приложений для "Авроры". До 2024 года ведомство рассчитывает закупить 700 тыс. планшетов с российской ОС. Поставщиками устройств, по всей видимости, станут компании "Аквариус" и "Байтэрг" - единственные производители планшетов на "Авроре". В "Аквариусе" отказались от комментариев, а в "Байтэрге" не ответили на запрос издания.

Источник "Коммерсанта" добавил, что предусмотренные планом средства частично направят на разработку и производство новых чипсетов для устройств с поддержкой 5G. Он добавил, что ранее переговоры на эту тему велись с тайваньской компанией MediaTek, которая оценила разработку чипсетов в 3 млн долларов. Разработка софта для этих чипсетов оценивается еще примерно в 600 млн рублей.

Гендиректор компании "Открытая мобильная платформа" (ОМП, разрабатывает ОС "Аврора") Павел Эйгес подтвердил существование планов по развитию ОС, но отметил, что не знает о планируемой закупке чипсетов. В "Ростелекоме" (владеет 75% ОМП) сообщили о грядущем масштабировании проекта в связи с ростом количества устройств на ОС "Аврора", которые будут поставлять в правоохранительные органы, медицинские и образовательные организации.

"Если тайваньская компания (MediaTek. - Прим. NEWSru.com) узнает, что планшеты с их чипсетами пойдут не только в социальную сферу, но и, например, в оборонку, есть риск, что поставка сорвется из-за американских санкций", - предупреждает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Напомним, ОС Sailfish была разработана финской компанией Jolla, созданной выходцами из Nokia. В 2015 году стало известно, что совладельцем Jolla стал основатель группы ЕСН Григорий Березкин, а связанная с ним компания ОМП занялась разработкой российской версии мобильной ОС. В марте 2018 года "Ростелеком" заключил договор о покупке 75% компаний ОМП и "Вотрон" (также занимается разработкой отечественной версии Sailfish). Sailfish Mobile OS RUS стала первой мобильной ОС в реестре отечественного софта, которому госкомпании должны отдавать приоритет при госзакупках. Кроме того, ОМП сообщала, что ее OC успешно прошла сертификацию ФСБ на соответствие базовым требованиям по защите данных.

В феврале 2019 года ОС Sailfish переименовали в "Аврору". В июне стало известно, что "Ростелеком" списал треть инвестиций в "Аврору": разработчики ОС были куплены за 3,4 млрд рублей, а на конец 2018 года эти инвестиции обесценились на 1,2 млрд рублей, которые и были списаны. По итогам 2019 года оператор списал на убытки уже 2,3 млрд рублей инвестиций в проект. Главным недостатком "Авроры" является малое количество приложений для этой платформы.

В июле прошлого года в Минцифры предложили направить на развитие мобильной ОС "Аврора" 8,2 млрд рублей в течение ближайших четырех лет. Крупнейшим проектом по использованию гаджетов с предустановленной "Авророй" является всероссийская перепись населения, которую перенесли с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В июле 2020 года "Аквариус" и "БайтЭрг" сообщили о начале выпуска планшетов с "Авророй" для проведения переписи. Тогда отмечалось, что производство 360 тыс. устройств обойдется в 7,2 млрд рублей.

В сентябре глава Минцифры Максут Шадаев рассказал об идее обеспечить устройствами на отечественной ОС учителей в связи с переходом школ на дистанционное обучение из-за пандемии. "Мы считаем, что учителям надо дать планшеты - всем. Это один из приоритетов новой программы, когда у каждого учителя появится планшет, на котором он сможет вести электронный журнал, выводить контент, работая в классе, отмечать успеваемость, коммуницировать с родителями", - заявил министр, уточнив, что планшеты должны получить все учителя средней школы - с 4-5 класса, а первые устройства будут переданы в школы в следующем году.