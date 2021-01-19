Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что команда сервиса ведет активную борьбу с противоправным контентом и удаляет большое количество призывов к насилию. Он уточнил, что это касается и призывов, связанных с недавними событиями в США, включая штурм здания Капитолия сторонниками Дональда Трампа в начале января.

Как написал Дуров в своем англоязычном Telegram-канале , в начале января модераторы мессенджера стали получать большое количество жалоб на противоправный контент, имеющий отношение к событиям в США. В результате в Telegram был заблокирован ряд каналов с призывами к насилию и удалили сотни таких призывов.

Дуров отметил, что хотя пользователи из США составляют всего 2% аудитории Telegram, в компании пристально следят за событиями в стране, пишет TJ . "Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но в наших условиях использования прямо запрещается распространять публичные призывы к насилию", - подчеркнул Павел Дуров.

По всей видимости, пост Дурова стал реакцией на новость о том, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд иск к компании Apple с требованием удалить из магазина App Store приложение Telegram для iOS. Такой же иск организация намерена подать и к компании Google, владеющей магазином Android-приложений Google Play.

Истцы утверждают, что Telegram используется для распространения экстремистского контента и призывов к насилию после штурма здания Капитолия. Ранее сообщалось, что аудитория Telegram заметно выросла в последние дни - часть роста пришлась именно на зарегистрировавшихся в мессенджере сторонников действующего президента США. В Coalition for a Safer Web считают, что мессенджер не пресекает распространение экстремистского контента, а Apple не предпринимает по этому поводу никаких действий. Помимо удаления Telegram из App Store в иске заявлено требование компенсации ущерба за контент, призывающий к ненависти и насилию.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что консорциум западных инвесторов оценил мессенджер Telegram в 30 млрд долларов и предложил приобрести долю в компании, но Павел Дуров отклонил это предложение.