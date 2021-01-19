Американские астронавты на МКС поделились едой с оставшимися без припасов российскими коллегами

nasa.gov

Американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на переговоры членов экипажа с Землей.

"Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", - сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Необходимость обеспечения российских космонавтов едой возникла из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс МС-16" к МКС с декабря 2020-го на февраль 2021 года из-за необходимости проведения дополнительных проверок корабля.

Как рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, в связи с переносом запуска корабля российская сторона просила США доставить на МКС российские продукты питания на своем корабле, но в NASA предложили использовать имеющиеся в американском сегменте запасы еды. Агуреев добавил, что американская еда предоставляется космонавтам на безвозмездной основе.

Изначально запуск корабля "Прогресс МС-16" с грузами для МКС, включая новогодние подарки для российских космонавтов, был запланирован на 11 декабря, но в итоге его перенесли на 15 февраля. Среди прочего корабль может доставить на орбиту запасы кислорода и оборудование для устранения утечки воздуха в российском сегменте МКС. Также на корабле на МКС отправят новогодние подарки для российских космонавтов.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа. Это космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Майкл Хопкинс, а также японский астронавт Соити Ногути.