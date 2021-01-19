Популярный среди сторонников Трампа сервис Parler возобновил работу при поддержке компании из Ростова-на-Дону

Parler / wikimedia.org

Веб-версия сервиса микроблогов Parler, который оказался под давлением со стороны крупнейших американских IT-компаний в связи с недавными событиями в США, частично возобновила работу при поддержке российской компании DDoS-Guard.

Напомним, соцсеть Parler стала часто упоминаться в СМИ после попытки штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января. После беспорядков крупнейшие соцсети, включая Twitter, Facebook, Instagram и ряд других, заблокировали аккаунты Дональда Трампа и некоторых его поклонников. Лишившись доступа к этим соцсетям, ряд высокопоставленных республиканцев, а также члены семьи Трампа зарегистрировали аккаунты в сервисе Parler, который позиционирует себя как альтернативу Twitter, и призвали сторонников последовать их примеру.

Однако вскоре Google и Apple заблокировали мобильные приложения Parler в магазинах Google Play и App Store из-за отсутствия модерации. В результате сервис оказался доступен только в веб-версии. Следом компания Amazon пригрозили отключить Parler от хостинга в связи с обнаружением десятков записей с призывами к насилию. Эти посты не были удалены, и Amazon выполнила свою угрозу.

Генеральный директор Parler Джон Матце отмечал, что практически все партнеры Parler, включая юристов, провайдеров SMS-рассылок и электронной почты, отказались от сотрудничества с Parler. Он также признавал, что компания пока не нашла нового хостинг-партнера. Однако 15 января сайт Parler снова начал открываться. Пока что функционал сервиса все еще недоступен: на главной странице размещено всего несколько сообщений от Матце и людей, поддерживающих Parler, а также сообщение администрации соцсети о готовности решить любую проблему. В новом интервью Fox News Матце пообещал, что Parler в скором времени возобновит работу.

В настоящее время в адресной записи домена parler.com указан IP-адрес, принадлежащий российской компании DDoS-Guard. На это обратил внимание ряд экспертов в сфере кибербезопасности. Как указано на сайте DDoS-Guard, эта компания с 2011 года представляет "услуги по обеспечению защиты от DDoS-атак и доставке контента. По данным системы СПАРК, ООО "ДДОС-ГВАРД" зарегистрировано в Ростове-на-Дону и принадлежит в равных долях Евгению Марченко и Дмитрию Сабитову. Среди клиентов компании числятся Минобороны России, радиостанция "Эхо Москвы" и газета "Аргументы и факты", пишет Forbes .