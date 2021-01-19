Израильский стартап StoreDot, занимающийся разработкой инновационных аккумуляторов, объявил о выпуске первых опытных образцов батарей, которые могут быть полностью заряжены за пять минут. В пресс-релизе компании отмечается, что это важный шаг на пути к улучшению современных электромобилей.
В StoreDot отметили, что компания первой смогла доказать возможность создания коммерческих батарей со сверхбыстрой зарядкой в форм-факторе небольших элементов питания, которые можно выпускать на существующих линиях по производству литий-ионных аккумуляторов. Особенность батарей StoreDot заключается в успешной замене используемого в анодах современных аккумуляторов графита на металлоидные наночастицы.
Первые образцы батарей нового поколения, выпущенные в сотрудничестве с китайской компанией EVE Energy, будут продемонстрированы потенциальным партнерам StoreDot в автоиндустрии. По словам главы StoreDot Дорона Майерсдорфа, разработка компании должна привести к революции в сфере электромобилей, поскольку быстрая зарядка электрокаров устранит главное препятствие на пути их массового внедрения для замены автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.
Отметим, что еще в 2014 году в StoreDot продемонстрировали прототип батареи, способной заряжаться за считанные секунды. Тогда для демонстрации возможностей новой батареи создатели подключили ее к смартфону, а затем подали напряжение. За 29 секунд аккумулятор, разряженный на 73%, был полностью заряжен. В 2019 году компания показала прототипы батарей с пятиминутной зарядкой для скутера, а в 2020-м - для дрона.
Напомним, в конце сентября 2020 года компания Tesla провела мероприятие Battery Day, на котором глава компании Илон Маск сделал несколько анонсов, касающихся новых технологий. В частности, он объявил, что Tesla намерена наладить выпуск собственных батарей для электрокаров (сейчас компания покупает компоненты аккумуляторов у нескольких поставщиков), которые будут стоить дешевле и обеспечат электрокарам увеличенный запас хода, приблизив их цену к цене машин с ДВС. Так, по словам Маска, новые батареи будут в шесть раз мощнее и позволят увеличить запас хода на 16%.