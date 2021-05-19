Китайский марсоход "Чжужун" прислал на Землю первые ФОТО после успешной посадки

CNSA

Китайский марсоход "Чжужун", который сел на поверхность Красной планеты в ночь на 15 мая в рамках миссии "Тяньвэнь-1", прислал на Землю первые фотографии. Снимки с камер марсохода опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Напомним, платформа с марсоходом села в южной части Равнины Утопия в северном полушарии планеты. План миссии предусматривает, что в ближайшие дни шестиколесный марсоход массой 240 килограммов съедет с платформы и отправится изучать поверхность Марса. Планируемый срок работы ровера составляет 90 марсианских суток (солов), но не исключено, что аппарат проработает дольше.

На двух опубликованных фотографиях видны направляющие для спуска ровера с посадочной платформы, а также развернутые солнечные батареи и антенна марсохода. Также в CNSA показали момент отделения платформы с ровером от орбитального модуля перед посадкой.

First images from Zhurong rover in Utopia Planitia (CNSA/PEC) pic.twitter.com/lufBMLF7Zw — Andrew Jones (@AJ_FI) May 19, 2021

Главные цели миссии "Тяньвэнь-1" заключаются в поиске на Марсе текущей и предыдущей жизни, а также исследовании поверхности планеты и окружающей среды. Результаты работы орбитальной станции и марсохода позволят получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик грунтов, ионосферы, участков водяного льда и других научных данных. Для научной работы орбитальный аппарат и марсоход будут использовать 12 приборов, включая различные камеры, георадар и магнитометр.

После посадки аппарата Китай стал второй страной после США, которой удалось успешно посадить марсоход, и третьей после СССР и США страной, спускаемый аппарат которой совершил мягкую посадку на Марсе.