Китайский марсоход "Чжужун" прислал на Землю первые ФОТО после успешной посадки
CNSA
Китайский марсоход "Чжужун" прислал на Землю первые ФОТО после успешной посадки
 
 
 
Китайский марсоход "Чжужун" прислал на Землю первые ФОТО после успешной посадки
CNSA

Китайский марсоход "Чжужун", который сел на поверхность Красной планеты в ночь на 15 мая в рамках миссии "Тяньвэнь-1", прислал на Землю первые фотографии. Снимки с камер марсохода опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Напомним, платформа с марсоходом села в южной части Равнины Утопия в северном полушарии планеты. План миссии предусматривает, что в ближайшие дни шестиколесный марсоход массой 240 килограммов съедет с платформы и отправится изучать поверхность Марса. Планируемый срок работы ровера составляет 90 марсианских суток (солов), но не исключено, что аппарат проработает дольше.

На двух опубликованных фотографиях видны направляющие для спуска ровера с посадочной платформы, а также развернутые солнечные батареи и антенна марсохода. Также в CNSA показали момент отделения платформы с ровером от орбитального модуля перед посадкой.

Главные цели миссии "Тяньвэнь-1" заключаются в поиске на Марсе текущей и предыдущей жизни, а также исследовании поверхности планеты и окружающей среды. Результаты работы орбитальной станции и марсохода позволят получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик грунтов, ионосферы, участков водяного льда и других научных данных. Для научной работы орбитальный аппарат и марсоход будут использовать 12 приборов, включая различные камеры, георадар и магнитометр.

После посадки аппарата Китай стал второй страной после США, которой удалось успешно посадить марсоход, и третьей после СССР и США страной, спускаемый аппарат которой совершил мягкую посадку на Марсе.