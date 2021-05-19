"Яндекс" нашел нового финансового директора

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Компания "Яндекс" объявила о назначении финансовым директором Светланы Демяшкевич, которая ранее занимала должность финансового директора X5 Retail Group. При этом вице-президент по корпоративному развитию "Яндекса" Вадим Марчук, исполнявший обязанности финансового директора займет должность операционного директора компании.

"Светлана и Вадим будут напрямую подчиняться управляющему директору группы компаний "Яндекса" Тиграну Худавердяну. Новые назначения вступят в силу 1 июня 2021 года. В дополнение к этому новым вице-президентом по корпоративному развитию "Яндекса" станет Павел Власов, ранее отвечающий за корпоративное развитие и стратегию Avito. Его руководителем будет Вадим Марчук", - говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее должности операционного и финансового директоров "Яндекса" совмещал Грег Абовский, который покинул компанию в конце апреля. После его ухода Марчук исполнял обязанности финансового директора, а обязанности операционного директора были распределены между несколькими топ-менеджерами.

Светлана Демяшкевич более двадцати лет работает в сфере финансового менеджмента и консалтинга, преимущественно в потребительском и банковском секторах. Последние четыре года она была главным финансовым директором X5 Retail Group, а до прихода в X5 она работала на руководящих должностях в "Альфа-банке", в том числе возглавляла службу финансового контроля, отчетности по МСФО, была директором по связям с инвесторами и впоследствии заместителем финансового директора.

Вадим Марчук имеет более чем пятнадцатилетний опыт работы в инвестиционно-банковской сфере. Он пришел в "Яндекс" в октябре 2016 года и с тех пор играл ключевую роль в принятии всех стратегических решений и сделках компании, а также в привлечении капитала и корпоративной реструктуризации. Марчук является действующим членом совета директоров группы компаний "Яндекс.Такси" и Yandex Self-Driving Group, а ранее входил в советы директоров "Яндекс.Маркета" и "Яндекс.Денег". До прихода в "Яндекс" он в течение двух лет занимал должность директора по слиянию и поглощению в "Сбербанк CIB", а с 2005 по 2014 год работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan, где занимал должность исполнительного директора сначала в офисе в Нью-Йорке, а затем в Лондоне.

Наконец, Павел Власов пришел в "Яндекс" из сервиса объявлений Avito, где отвечал за стратегию и корпоративное развитие. Ранее он 15 лет работал в банковской отрасли, в том числе в "Альфа-банке" и "Сбербанке".