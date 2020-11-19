JPL Траектория движения астероида 2020 VT4

JPL

В пятницу, 13 ноября, небольшой астероид приблизился к Земле на рекордно близкое расстояние, пролетев всего в 373 километра от поверхности планеты. Об этом сообщает Universe Today. Для сравнения высота орбиты Международной космической станции (МКС) составляет примерно 410 километров.

Как пишет N+1, астероид 2020 VT4 диаметр которого оценивается в 5-10 метров, был обнаружен телескопами наземной системы ATLAS на Гавайях 14 ноября 2020 года. Изучения данных показало, что первые снимки астероида были сделаны через 15 часов после того, как он сблизился с Землей: на минимальном расстоянии от планеты астероид пролетел 13 ноября в 20 часов 20 минут по московскому времени (оценка в 373 километра приводится с точностью ±25 километров). В этот момент 2020 VT4 пролетал над южной частью Тихого океана. В этот момент астероид выглядел с Земли как движущаяся точка со звездной величиной +3.

Отметим, что предыдущий рекорд сближения астероида с Землей составлял примерно 3 тыс. километров. Он был зафиксирован в августе этого года - на таком расстоянии от Земли пролетел астероид 2020 QG диаметром 3-6 метра. Столкновение этого астероида с Землей, как и столкновение астероида 2020 VT4 не нанесло бы ущерба: при таких небольших размерах оба астероида сгорели бы в атмосфере.

Newly-discovered asteroid A10sHcN approached Earth yesterday, passing only a few hundred miles above the South Pacific Ocean. This encounter shortened its orbit, ensuring that this Earth-crosser will make more frequent close approaches.https://t.co/TmkzojIzPf pic.twitter.com/XrnKiiGTyJ— Tony Dunn (@tony873004) November 14, 2020

Астрономы также установили, что сближение с Землей изменило параметры орбиты астероида 2020 VT4. Под воздействие земной гравитации он перешел с 549-дневной орбиты вокруг Солнца, с наклоном 13 градусов относительно плоскости эклиптики на 315-дневную орбиту с наклоном 10,2 градуса относительно плоскости эклиптики. Согласно расчетам, в следующий раз астероид пролетит мимо Земли на минимальном расстоянии 0,02 астрономических единицы (около 3 млн километров). Это произойдет 13 ноября 2052 года.