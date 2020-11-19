Pixabay.com Apple заплатит в США еще 113 млн долларов за замедление работы старых iPhone

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В марте этого года компания Apple согласилась выплатить до 500 млн долларов в качестве компенсации за намеренное замедление работы старых iPhone в связи со снижением емкости их батарей. В этом мировом соглашении речь шла о выплатах компенсаций владельцам iPhone, которых затронула практика замедления работы смартфонов.

Теперь Apple заключила новое мировое соглашение с властями 34 штатов США. По его условиям компания должна выплатить еще 113 млн долларов, пишет The Verge. Ранее прокуроры этих штатов обвинили компанию в сокрытии практики замедления работы смартфонов. В иске утверждалось, что Apple подталкивала пользователей к покупке нового смартфона, тогда как решить проблему могла замена батареи. В компании отрицали эти обвинения.

Напомним, в конце декабря 2017 года Apple официально признала, что замедляла работу старых смартфонов iPhone путем понижения частоты их процессоров. В корпорации заявили, что данная мера была обоснована техническими особенностями устройств. В заявлении Apple говорилось, что литий-ионные батареи iPhone со временем теряют емкость, а также быстро разряжаются на холоде, в результате чего смартфон со старым аккумулятором может внезапно отключиться. Поэтому в 2017 году Apple выпустила ПО, понижающее частоту процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения и продлить время работы смартфонов. В компании также утверждали, что при повседневном использовании iPhone ухудшение производительности устройства останется незамеченным для большинства пользователей.

Через несколько дней Apple объявила о снижении стоимости негарантийной замены батареи смартфонов с 79 до 29 долларов, а затем компания, как и обещал ее глава Тим Кук, выпустила iOS 11.3 с функцией отключения режима замедления работы устройства.

Почти сразу после признания Apple иски против компании из Купертино стали подавать пользователи в США, а позднее прокуратура Парижа начала расследование в отношении американской корпорации по статье "Обман". В феврале 2020 власти Франции оштрафовали Apple на 25 млн евро.

Расследование в отношении компании начали и в Италии, где в поле зрения регулятора также попала компания Samsung. В итоге в 2018 году итальянские власти оштрафовали Apple на 10 млн евро, а Samsung - на 5 млн.