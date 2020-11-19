Минтранс, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и ФГУП "Росморпорт" начали строительство трансарктической подводной линии связи от Мурманска до Владивостока. Строительство ведется в соответствии с указом президента от 26 октября "О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года", а стоимость проекта составляет 65 млрд рублей.

Как пишет РБК со ссылкой на презентацию проекта, протяженность линии составит свыше 12,5 тыс. километров без учета ответвлений до населенных пунктов, а пропускная способность оптоволоконного кабеля должна составить 52-104 Тбит/с. Реализация проекта должна помочь в развитии портовой инфраструктуры вдоль Северного морского пути. Также проект позволит создать цифровую инфраструктуру для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике и обеспечить скоростным интернетом районы арктического побережья и Дальнего Востока, в которых сейчас доступен только спутниковый интернет.

По словам глава группы компаний "Управление перспективных технологий" (УПТ, генеральный подрядчик проекта) Алексей Стрельченко, контракт на строительство линии был подписан в прошлом году. К настоящему времени проведены морские и инженерные изыскания вдоль половины будущей трассы, построена береговая станция в Териберке. Ожидается, что первый участок сети от Териберки до Амдермы будет запущен в 2021 году, а полностью линию построят в 2026 году. Стрельченко уточнил, что проект нацелен на подключение к интернету государственных структур и жителей, но большая пропускная способность линии позволит оказывать услуги коммерческих заказчикам.

В свою очередь гендиректор подведомственного Росморречфлоту ФГУП "Морсвязьспутник" (оператор проекта) Андрей Куропятников сообщил, что деньги на строительство арктической линии связи выделит государство. При этом он отметил, что указанная сумма в 65 млрд рублей не учитывает возможность международного развития и строительства ответвлений до населенных пунктов, которые будут строиться в том числе за счет средств заказчиков услуги доступа в интернет. Куропятников добавил, что задача окупить вложения в проект перед оператором не стоит, но развитие и поддержание работы построенной линии должны финансироваться за счет средств, полученных от коммерческих заказчиков. Сейчас "Морсвязьспутник" ведет переговоры о возможности присоединения линии к международным кабельным системам, но подробности об этих переговорах Куропятников не сообщил.

Глава "Морсвязьспутника" уточнил, что линия должна обеспечить связью специалистов по геологоразведке, которые передают большие массивы данных. "Позже могут возникнуть проекты, связанные с транспортировкой, сейчас в правительстве активно обсуждается создание линии контейнерной перевозки через Северный морской путь, передача данных нужна будет для обработки грузов и т.д.", - рассказал Куропятников.

Отметим, это не единственный проект в своем роде. Так, в прошлом году российский сотовый оператор "МегаФон" и финская компания Cinia объявили о плане строительства линии связи от Хельсинки до Токио по дну Северного Ледовитого океана. Инвестиции в этот проект в "МегаФоне" оценивали в 0,8-1,2 млрд долларов (60-91 млрд рублей). В рамках этого проекта планируется обеспечить транзит трафика из Европы в Азию и провести интернет в населенные пункты Арктики и Дальнего Востока.

Гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов считает, что две линии могут конкурировать между собой в части транзита трафика между Европой и Азией, а также с другими российскими и зарубежными магистралями, которые проходят по дну Индийского океана. "Количество объектов в Арктике не так велико, и, если линия от Минтранса заберет на себя обслуживание государственных объектов, остается вопрос, на чем будет зарабатывать проект "МегаФона", - отметил Анкилов.