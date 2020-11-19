Ингушский активист Мурад Хазбиев подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на отключение мобильного интернета в Ингушетии во время протестов против соглашения о границе с Чечней в 2018 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст жалобы, подготовленный юристом "Агоры" Дамиром Гайнутдиновым, который представляет интересы Хазбиева.

Напомним, в сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе между республиками. 4 октября договор синхронно ратифицировали парламенты обоих регионов. С этого дня по 16 октября в столице Ингушетии Магасе проходил круглосуточный митинг протеста, а в целом акции протеста продолжались несколько месяцев. Из-за выключенного мобильного интернета Wi-Fi во всех заведениях в центре Магаса почти всегда был перегружен. Это привело к массовому недовольству местных жителей, которые жаловались, что не могут "даже вызвать такси, не говоря о нормальном общении". От абонентов МТС, "Билайн" и "МегаФон" поступило около 600 жалоб на отключение мобильного интернета, 40 из них были направлены в Роскомнадзор.

В республиканском управлении Роскомнадзора тогда сообщили, что сотовые компании получили требование об отключении мобильного интернета во всей Ингушетии с 4 по 17 октября на основании "мотивированного решения правоохранительных органов". Позднее стало известно, что решение об отключении связи принимал начальник УФСБ республики, а операторы связи получали от управления письма "о возможной угрозе совершения диверсионно-террористических актов".

Хазбиев ранее безуспешно пытался оспорить правомерность отключения интернета в российских судах. По его мнению, отключение мобильного интернета по требованию силовиков было "явным вмешательством в свободу выражения мнения" и служило цели "недопущения обмена мнениями и публикаций в социальных сетях во время законных протестных мероприятий".

В жалобе в ЕСПЧ говорится, что действия властей во время акций протеста в Ингушетии нарушили статьи 10 и 11 Европейской конвенции, которые гарантируют свободу выражения мнения и свободу собраний, статью 13, дающую право на эффективные средства правовой защиты, а также статью 18, которая запрещает применять ограничения прав для иных целей, нежели те, для которых эти ограничения предназначены по закону. Хазбиев уверен, что принятые УФСБ меры были неадекватны происходящим в республики событиям и не имели законных оснований, а возможность применения более мягких мер не рассматривалась. В частности, в жалобе отмечается, что закон о связи допускает прекращение предоставления услуг связи по инициативе властей в исключительных случаях, но речь идет об услугах связи, оказываемых конкретному лицу.

"Отключение интернета в отдельных регионах становится одним из популярных инструментов, используемых авторитарными режимами для ограничения протестной активности граждан", - отмечается в жалобе. Так, организация Access Now зафиксировала 75 таких случаев по всему миру в 2016 года, а 2019 году этот показатель вырос до 213 случаев. Чаще всего так называемые шатдауны практикуют власти Индии: в прошлом году в стране было зафиксировано более 120 случаев отключения интернета. С августа этого года отключения связи регулярно происходят в Белоруссии в связи с массовыми акциями протеста.

Как отметил в своем Telegram-канале глава "Агоры" Павел Чиков, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее неоднократно высказывалась об опасности государственного шатдауна. В ее докладе, обнародованном летом этого года, говорилось, что отключение связи "оказывает негативное влияние на право на свободу выражения мнений и доступ к информации.