10 ноября во многих странах мира, включая Россию, стартовали продажи игровых приставок Xbox Series X и Series S от компании Microsoft. Двумя днями позже компания Sony начала продажи приставки PlayStation 5 в США и ряде других стран, а 19 ноября консоль Sony появилась и в России.

В США PlayStation 5 стоит 500 долларов за версию с дисководом, тогда как версия Digital Edition, в которой дисковода нет, продается за 400 долларов. В России стоимость этих версий консоли составляет 47 тыс. и 38 тыс. рублей соответственно.

Судя по всему, российские геймеры, которые оформили предзаказы на PlayStation 5 в разных магазинах, не смогут получить консоли в день старта продаж. Так, многие покупатели пожаловались в соцсетях на задержки с доставкой PlayStation 5, о которых сообщили ритейлеры. В частности, уведомления о задержках разослали покупателям магазины "М.Видео", "Эльдорадо" и Ozon. В "М.Видео" уточнили, что задержки коснулись приставок без дисководов, и "понимания по датам" у компании нет, пишет TJ.

В общем сообщает магазин, что PlayStation 5 Digital мне завтра не видать, и сие состояние не изменится до 22-25 ноября. Ну щито поделать, буду наворачивать Sackboy на PS4 дальше, а как консоль придёт - сразу в Demon's Souls и Astro's Playroom. Если не попадётся брак :D— Varyag_Ericsson (@Varyag_Ericsson) November 18, 2020

Фирменный магазин Sony также разослал покупателям письма о задержках с поставками. В компании при этом уточнили, что аксессуары для консоли, включая геймпады, еще не поступили на склады в России по непредвиденным обстоятельствам. Между тем на страницах PlayStation Россия в социальных сетях о проблеме с поставками консолей ничего не говорится. В связи с этим пользователи раскритиковали компанию.

Sony, вы там с ума не посходили? Блогерам всем заслали, предоплату взяли, доставить вовремя? Забыли?

Молодцы, как всегда всё через одно место.— Steve Smith (@shokoladkin555) November 19, 2020

Напомним, дизайн PlayStation 5 заметно отличается от дизайна приставки предыдущего поколения. Игровая консоль лишилась ровных линий, вместо них теперь волнистые края и скругление. Приставка получила 8-ядерный процессор AMD Zen 2 с частотой до 3,5 ГГц и графическое ядро AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопс. Консоль имеет 16 ГБ GDDR6 оперативной памяти, скорость которой достигает 448 ГБ/c. Также устройство оснастили SSD-накопителем объемом 825 ГБ.

В комплект поставки Sony PlayStation 5 входит беспроводной игровой контроллер DualSense. В его основе лежит контроллер DualShock 4, который был выпущен в 2013 году и получил положительные отзывы пользователей. При этом модель DualSense отличается от предшественника, как внешне, так и по характеристикам: дизайн контроллера стал более футуристичным, а его функциональность была расширена. Так, инженеры улучшили виброотдачу и добавили адаптивные триггеры в кнопки L2 и R2 для того, чтобы игрок мог ощущать напряжение от выполняемых действий. Кроме того, контроллер DualSense имеет меньший вес и может дольше работать без подзарядки.