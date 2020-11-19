В "Яндексе" объяснили отказ компании от проекта по оценке кредитоспособности россиян

В сентябре этого года компания "Яндекс" стремительно закрыла проект по оценке кредитного рейтинга банковских клиентов на основе своих данных о пользователях. Причину этого решения в "Яндексе" тогда не назвали, хотя источники на рынке полагали, что компания закрыла проект из-за репутационных рисков. Теперь эту версию в целом подтвердил в интервью РБК управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян, который назвал проект ошибочным экспериментом.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что "Яндекс" запустил проект по оценке кредитоспособности физических лиц совместно с крупнейшими российскими кредитными бюро: Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс". Как сообщали СМИ, проект "Яндекса" и ОКБ носил название "Интернет-скоринг бюро". По словам гендиректора бюро Артура Александровича, для оценки платежеспособности заемщиков партнеры "смешивали" скоринг. Так, ОКБ предоставлял данные о кредитах, запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке, а у "Яндекса" были статистические данные о пользователях (агрегированные и обезличенные).

Скоринг "Яндекса" проводился "на основе аналитических признаков", а затем эта оценка добавлялась к скоринговой оценке кредитного бюро. Общий балл передавался в банк. В ОКБ отмечали, что партнеры не имели доступа к данным друг друга о заемщиках, а использовавшаяся модель была способна дать оценку более чем 95% заемщиков.

"Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре "Яндекса". В аналитических моделях используется более 1 тыс. разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число - результат оценки", - сообщили тогда в "Яндексе", уточнив, что эта оценка не является руководством к действию и не влияет на скоринговый балл, присвоенный в кредитном бюро.

"Возник вопрос: можно ли переступать эту черту - делиться такими данными? Ведь мы окажемся в состоянии, когда в некотором смысле уже будет сложно себя дальше остановить. Это будет означать, что будут возникать другие сервисы, в которых мы будем делиться пользовательскими данными", - рассказал Худавердян в ответ на вопрос о причинах закрытия проекта.

По словам топ-менеджера, компании было непросто закрыть проект, так как банки были готовы платить большие деньги за возможность проводить скоринг пользователей. При этом Худавердян отметил, что увеличение количества данных никогда не было самоцелью "Яндекса", но компания создает сервисы на основе данных.

"Если взамен этих данных мы улучшаем свои сервисы - мы данные собираем. Если результат этого действия связан с их передачей - мы этого не делаем. Этот бассейн ["Яндекса"] эти данные не должны покинуть", - отметил Худавердян.